Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma dal 23 al 27 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Salvador, dato che arriveranno delle tremende notizie sulla sua esperienza in guerra.

Intanto Jana si renderà conto che Manuel è vittima di un vero e proprio raggiro da parte della perfida Jimena, motivo per il quale deciderà di intervenire per provare a fargli recuperare la memoria, prima delle fatidiche nozze che lo attendono.

Salvador in pericolo di vita, Maria distrutta: anticipazioni La Promessa dal 23 al 27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa nella settimana che va fino al 27 ottobre 2023, rivelano che Lope porterà delle cattive informazioni sul conto di Salvador.

L'uomo, infatti, deciderà di parlare apertamente con Maria, svelandole che il suo amato è prigioniero di guerra e si ritrova in serio pericolo di vita.

La situazione di Salvador è molto più difficile del previsto e tale confessione spezzerà il cuore a Maria Fernandez, la quale farà fatica ad accettare la realtà dei fatti e si scaglierà contro Lope.

La donna, infatti, accuserà Lope di essersi inventato tutto con il solo scopo di raggirarla e prendere il posto di Salvador all'interno del palazzo.

Peccato, però, che la realtà dei fatti sarà proprio quella raccontata dallo stesso Lope.

Jana dubita su Jimena e Cruz: anticipazioni La Promessa al 27 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa previste su Canale 5 fino al 27 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Jana in merito alle imminenti nozze di Manuel.

L'uomo sta per sposarsi con Jimena, eppure Jana è sempre più convinta che sia stato vittima di un raggiro da parte della perfida donna e di sua mamma Cruz.

Secondo Jana, Jimena e Cruz stanno approfittando dell'amnesia dell'uomo per convincerlo a sposare al più presto la figlia dei duchi degli Infantes e, in questo modo, salvarsi dai debiti che li stanno mettendo a durissima prova.

Jana lotta per Manuel: anticipazioni La Promessa 23-27 ottobre 2023

Jana, però, deciderà di non arrendersi: le anticipazioni de La Promessa rivelano che la domestica lotterà con tutte le sue forze per fare in modo che Manuel possa recuperare di nuovo la memoria, prima del fatidico sì.

Per tale motivo, quindi, Jana deciderà di far ricostruire il vecchio aereo sul quale viaggiava Manuel, distrutto durante l'incidente che stava per costargli la vita.

Appena l'operazione sarà terminata, Jana intende mostrare l'aereo a Manuel e in tal modo spererà che l'uomo possa ricordarsi della sua vita passata e rinunciare così a queste nozze prive di amore con Jimena.