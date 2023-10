La Promessa continua ad andare in onda su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che presto ci sarà il matrimonio più atteso della stagione.

Il palazzo dei marchesi sarà addobbato a festa per il grande giorno tanto desiderato da Jimena e Manuel. Quest'ultimo arriverà all'altare con una forte convinzione, nonostante i tentativi di dissuasione da parte di Alonso, Jana e Catalina.

Anticipazioni La Promessa: Jana rassegnata alle nozze di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel non recupererà la memoria, nonostante tutti gli sforzi di Jana.

Quest'ultima sarà sconvolta scoprendo che il marchesino non si ricorda di lei neanche dopo la ricostruzione del suo aereo, ma Jana non sarà l'unica ad ostacolare le nozze. Anche Alonso si renderà conto che suo figlio non è più lo stesso dopo l'incidente e gli dirà che grazie all'eredità del barone non è più necessario sposare Jimena, ma non servirà a nulla. Manuel continuerà a credere a tutte le bugie della sua fidanzata e sarà deciso più che mai a sposarla. Il giorno delle nozze sarà tremendo per Jana che sarà costretta ad osservare la nuova felicità di Manuel e a partecipare ai preparativi. La ragazza stringerà tra le mani il biglietto che il marchesino le aveva dato tempo prima, tentata dal pensiero di interrompere le nozze.

Anticipazioni prossime puntate: tensioni al palazzo

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro della scena le nozze di Jimena e Manuel. La tensione non mancherà al palazzo, perché da un lato ci sarà Lorenzo che continuerà ad essere una minaccia per l'economia dei marchesi e dall'altro Gregorio e Romulo i cui rancori del passato minacceranno la serenità.

Nonostante tutto, Jimena e Manuel pronunceranno il fatidico sì e diventeranno marito e moglie. La figlia dei duchi de Los Infantes si congratulerà con Cruz per aver portato a termine il piano, ma il matrimonio sarà destinato a vacillare molto presto. Manuel, infatti, inizierà a chiedere a Mauro informazioni su Jana e inviterà la ragazza a volare con lui.

Scatterà il bacio tra Manuel e Jana prima della partenza della ragazza

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel sarà sempre più sospettoso nei confronti di Jimena. Il marchesino farà molte domande sulla sua convalescenza e si renderà conto che sua moglie gli è stata accanto a malapena, mentre Jana si è preoccupata molto per lui. La versione di Mauro sarà molto diversa da quella di Jimena e Cruz e Manuel inizierà a capire di essere stato manipolato da sua madre e sua moglie. La figlia dei duchi capirà subito che Jana rappresenta una minaccia per il suo matrimonio e la manderà a lavorare a casa dei suoi genitori, con il pretesto di nuovi ospiti in arrivo. Manuel non perderà tempo e prima che la ragazza vada via la bacerà.