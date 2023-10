Arrivano le prime anticipazioni di Mare fuori 4 e annunciano che, dopo essere stato ferito da sua figlia, Don Salvatore sarà ricoverato nello stesso ospedale di Edoardo: quest'ultimo appena starà meglio fingerà di chiarirsi con lui, ma poi lo ucciderà. Rosa Ricci vivrà una profonda crisi dovuta ai sensi di colpa per quanto accaduto, intanto Carmine le starà vicino.

Nel frattempo per Edoardo e Teresa sarà impossibile trattenere i sentimenti reciproci. Ci saranno novità anche per Kubra che si avvicinerà a Beppe dopo aver scoperto di essere sua figlia.

Mare fuori 4: Carmine sarà la scelta di Rosa

Le anticipazioni di Mare Fuori 4 raccontano che il tutto riprenderà da dove si era interrotta la terza stagione: Rosa sarà davanti a suo padre Salvatore e a Carmine, costretta con un'arma a fare una scelta tra i due uomini più importanti della sua vita.

Alla fine la ragazza premerà il grilletto: Don Salvatore rimarrà ferito e i sensi di colpa per la ragazza saranno inevitabili. Nei giorni successivi Rosa andrà in crisi e non saprà più cosa fare della propria vita, ma potrà contare sull'amore di Carmine, sperando nel perdono di suo padre.

Anticipazioni quarta stagione: Edoardo ancora innamorato di Teresa

Le prime due puntate di Mare fuori 4 si concentreranno anche sul destino di Edoardo che nella stagione precedente era in fin di vita in ospedale.

Il protagonista si risveglierà grazie a una trasfusione di sangue, ma sarà inconsapevole del fatto che la donatrice è Teresa. Con Edoardo ci sarà Carmela che si guarderà bene dal dirgli chi gli ha salvato la vita, avendo paura di perderlo.

Teresa non potrà avvicinarsi alla stanza del suo amato, ma una notte andrà a trovarlo di nascosto e per i due sarà impossibile controllare l'amore e la passione.

Don Salvatore chiederà di incontrare Edoardo per proporgli di prendere il posto di Ciro nel clan. Il giovane, messo in guardia da Carmela, però non si fiderà del boss: quando Conte verrà a sapere da sua moglie il numero di stanza di Salvatore, irromperà nella sua stanza soffocandolo con un cuscino.

Novità per Beppe: ritroverà il rapporto con Kubra e si avvicinerà a Sofia

Le anticipazioni di Mare fuori 4 rivelano inoltre che per Kubra arriverà il momento di affrontare il suo passato. Se in un primo momento aveva respinto Beppe, la ragazza inizierà gradualmente ad avvicinarsi a suo padre e, come prima cosa, seguirà i suoi consigli e inizierà a concentrarsi sugli studi.

Per Beppe, intanto , ci sarà un avvicinamento con Sofia, la nuova direttrice: nel corso della stagione emergeranno dei dettagli sul passato della donna che spiegheranno il suo atteggiamento severo.