Cosa succede nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore in onda a novembre? Le anticipazioni degli episodi inediti su Rai1 svelano che Marcello, tornato dalla Svizzera, racconterà cosa è successo con Adelaide, che non ha più dato notizie di sé, intenzionata solamente a capire come fare per avere un rapporto con Odile, la figlia che credeva morta.

Marcello avrà scoperto qualcosa di importante? Intanto, Tancredi accetta la proposta di Umberto volta a distruggere la Tessuti Colombo e nello stesso tempo ad affossare Il Paradiso delle Signore. La sua scelta sarà anche conseguente al fatto di aver visto insieme Matilde e Conti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni novembre 2023: cosa scopre Marcello su Adelaide?

Nelle puntate Il Paradiso delle signore in onda su Rai1 a novembre, vedremo Marcello tornare dalla Svizzera, dove si è recato per incontrare Adelaide.

La contessa non ha più fatto sapere nulla e nessuno sa che cosa stia succedendo con Odile. Inoltre, Adelaide, prima di partire, ha deciso di lasciare Barbieri, anche con molta sofferenza. Chissà che questo loro nuovo incontro non sia stata l'occasione giusta per riavvicinarsi.

I primi a sapere cosa stia facendo Adelaide in Svizzera sono Armando e Salvatore.

Ezio chiede a Gloria di sposarlo

Nonostante i problemi alla Tessuti Colombo, Ezio vuole dimostrare a Gloria di amarla più di ogni altra cosa e così le chiede di sposarlo una seconda volta.

Vittorio e Matilde saranno i testimoni.

Proprio nel giorno delle nozze, Ezio e Gloria informano Vittorio della loro decisione in merito all'azienda. Conti ha la testa da tutt'altra parte, non facendo che ripensare al suo romantico ballo con Matilde.

Matilde ignara del tradimento di Tancredi

Umberto ha fatto una proposta a Tancredi finalizzata a distruggere sia la Tessuti Colombo che Il Paradiso delle signore.

Ciò vuol dire agire alle spalle della moglie, tradendola di fatto.

Tancredi dopo aver scoperto Matilde e Vittorio insieme accetta il suggerimento di Umberto e mette in atto il piano contro Ezio e Gloria. Acquisterà la Tessuti Colombo, ma con l'intermediazione di un prestanome. Ad aiutarlo sarà il marito di Fiorenza, altra pedina importante nel piano di Guarnieri.

Conti scopre dai Colombo che Gramini ha fatto loro un'offerta per acquistare l'azienda e lo riferisce a Matilde, che ovviamente resta delusa. Peccato che sia ignara del fatto che Tancredi, l'uomo che le sta accanto, sta giocando alle sue spalle e che si sia alleato con Umberto per far fuori sia l'attività di Ezio che Il Paradiso, spinto anche dall'odio e dalla gelosia che prova nei confronti di Vittorio. Conti userà a questo punto il dossier che inchioda Tancredi? Staremo a vedere.