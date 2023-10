Da ieri, venerdì 13 ottobre, sul web si parla del possibile ingresso nella casa del GF di un protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island: Mirko Brunetti sarebbe stato scelto per il ruolo di concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Greta Rossetti, fidanzata (o ex, non è ben chiaro ai fan) del romano, su Ig ha postato una storia con una sola emoji dalla faccia scioccata dopo aver appreso le recenti indiscrezioni.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Mirko di Temptation Island verso la casa del GF: è questa la voce che si sta spargendo sul web dopo la "soffiata" di Tvblog del 13 ottobre.

Stando a quello che si legge in rete da qualche ora, il romano Brunetti figurerebbe nell'elenco dei personaggi famosi che lunedì prossimo varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Il ragazzo si è fatto notare quest'estate partecipando all'edizione 2023 del reality condotto da Filippo Bisciglia, un percorso durante il quale ha detto addio alla sua storica fidanzata Perla e si è legato alla tentatrice Greta.

A proposito della giovane con la quale Mirko ha fatto coppia negli ultimi mesi (non si sa se i due stanno ancora insieme o se si sono lasciati), ha deciso di farsi viva sui social network subito dopo che i siti hanno iniziato a riportare l'indiscrezione sull'imminente ingresso del compagno della casa più spiata d'Italia.

La replica al protagonista di Temptation Island

Nelle ore immediatamente successive alla diffusione del rumor sull'ingresso di Mirko nella casa del GF, Greta ha postato sul suo profilo Ig una storia piuttosto eloquente: una foto con lo sfondo nero e al centro l'emoji scioccata (la faccina con gli occhi sbarrati).

Questa è la reazione che la single di Temptation Island ha avuto dopo aver appreso che Brunetti starebbe per diventare un concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, il tutto a pochissimi mesi dalla partecipazione al format estivo che li ha fatti incontrare ed innamorare.

Sulla relazione che è nata nei villaggi della Sardegna tra giugno e luglio scorso, invece, la giovane non si è ancora sbilanciata: nel rispondere alle domande dei follower di Instagram (prima che si vociferasse della presenza di Mirko nel cast del Grande Fratello), la tentatrice ha fatto sapere di non essere ancora pronta per parlare di questo argomento ma che lo farà non appena se la sentirà.

Il silenzio di Perla dopo Temptation Island

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, lunedì 16 ottobre Mirko dovrebbe entrare nella casa del GF assieme a Giampiero Mughini e Jill Cooper: sarebbero questi i tre personaggi scelti dagli autori per ravvivare le dinamiche tra le mura di Cinecittà a circa un mese dall'inizio dell'edizione 2023.

I fan di Temptation Island si aspettano grandi cose dalla partecipazione di Brunetti al reality di Canale 5, soprattutto che si faccia chiarezza sia sul suo rapporto con Greta che su quello che Perla.

A proposito di Vatiero, per ora non ha ancora commentato le voci che stanno circolando sul suo ex fidanzato, con il quale pare essere rimasta in contatto dopo la rottura al falò di confronto di quest'estate.

In una recente chiacchierata con i folllower di Ig, infatti, la giovane ha risposto così a chi insisteva nel chiederle se ci sono possibilità di un ritorno di fiamma tra lei e Mirko: "Lo escludo categoricamente. Siamo cambiati tanto e le nostre vite non si incastrano più".

"Però è vero che ci siamo sentiti, abbiamo parlato tanto. Ne avevamo bisogno entrambi, ma non torneremo insieme", ha precisato la protagonista del format condotto da Filippo Bisciglia che tra qualche mese sarà proposto nell'inedita versione "winter".