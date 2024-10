Subito dopo la puntata del Grande Fratello del 21 ottobre, Javier Martinez si è lasciato andare a una serie di confidenze sul suo rapporto con Shaila Gatta. Il ragazzo ha raccontato ai compagni d'avventura che la ballerina l'avrebbe baciato tutte le notti sotto le coperte, anche per questo non si aspettava che lei lo respingesse in diretta tv. Il pallavolista non esclude che la coinquilina potrebbe aver recitato una parte per stare al centro dell'attenzione, fingendo un interesse che non avrebbe mai provato nei suoi confronti.

Le confessioni notturne

Prima di volare in Spagna con Lorenzo, Shaila ha sorpreso tutti dicendo di non avere un trasporto emotivo per Javier e che non l'avrebbe aspettato fuori qualora fosse stata eliminata dal GF. Il giovane ha reagito con stupore a queste dichiarazioni, e dopo il prime time ha spiegato perché.

Confidandosi con le Non è la Rai, infatti, Martinez ha detto: "In puntata mi sono morso la lingua perché non volevo metterla in difficoltà, ma ora parlo".

"Tutta la settimana è stata sotto le coperte con me, mi baciava tutte le notti in modo carnale", ha aggiunto il concorrente. Pamela, Eleonora e Ilaria sono rimaste senza parole di fronte a queste dichiarazioni perché l'ex velina ha sempre negato di essersi scambiata dei baci con Javier, anche quando gliel'hanno chiesto in maniera diretta.

Le frecciatine a distanza

"Io la notte la sentivo mia, diceva che voleva stare con me. Siamo stati in intimità ma lei non voleva farlo sapere", ha detto ancora Javier dopo l'ultima puntata del GF.

A le Non è la Rai che gli hanno chiesto se c'è stato qualcosa in più di un bacio, inoltre, il ragazzo ha risposto: "Non abbiamo fatto proprio l'amore, ma ci siamo detti cose importanti senza microfono".

"Sotto le coperte non ci sono stati solo bacetti".

Javier: '...Mi vien da pensare che ha sempre recitato, ed è stata bravissima.'

Questo è quello che da giustamente fastidio, non perchè è ''innamorato'' o perchè Shaila è uscita.#GrandeFratello pic.twitter.com/TAWmSI1VD0 — Violett926 (@violett926) October 21, 2024

Deluso dall'improvviso dietrofront di Shaila, dunque, Martinez ha preso in considerazione l'ipotesi che la giovane potrebbe averlo solo usato per assicurarsi spazio nel prime time.

"Mi viene ha pensare che ha sempre recitato, ed è stata bravissima", ha commentato il pallavolista trovando il supporto dei compagni d'avventura.

La dichiarazione a Lorenzo

Javier non sa ancora che Shaila e Lorenzo sono volati insieme in Spagna: per una settimana, infatti, i due vivranno nella casa del Gran Hermano e lunedì prossimo faranno ritorno in Italia.

Prima di scoprire di non essere stati eliminati, inoltre, i ragazzi si sono scambiati dolci parole davanti a tutti. "Ho sempre avuto paura, ho usato la testa ma il cuore mi ha sempre portata da un'altra parte", ha detto la ballerina in studio.

Spolverato ha contraccambiato questa dichiarazione, poi ha invitato la compagna d'avventura a darsi un'altra possibilità magari partendo da un caffè. Soltanto il 28 ottobre si scoprirà cosa faranno Shaila e Lorenzo lontano dalle mura più spiate d'Italia.