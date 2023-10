Nei nuovi episodi della soap opera turca Terra Amara, la vendetta di Fikret Fekeli nei confronti del fratellastro Demir Yaman causerà un grave attacco al cuore ad Ali Rahmet Fekeli. L'uomo lotterà tra la vita e la morte nell’istante in cui scoprirà che suo nipote ha delle intenzioni pericolose nei confronti del ricco imprenditore.

Zuleyha Altun, invece, farà infuriare Demir per non avergli rivelato di aver scoperto prima di lui che Fikret è il suo fratellastro.

Spoiler turchi Terra amara: Mujgan dà un ultimatum a Fikret

Le cattive azioni di Fikret nei confronti del fratellastro Demir avranno delle serie conseguenze.

Tutto comincerà quando Umit non accetterà la fine della sua tresca clandestina con Yaman, il quale la lascerà non appena sua moglie Zuleyha ammetterà di amarlo. Mentre Demir organizzerà un viaggio a sorpresa con Altun, la sua ex amante sarà decisa a riaverlo tra le sue braccia. Yaman, durante la cena con la moglie, le dirà nuovamente scusa per averla fatta soffrire e le chiederà di sposarlo dandole un anello di fidanzamento.

Sevda ordinerà a Umit di stare distante da Demir, invece Mujgan darà un ultimatum a Fikret: lo obbligherà a scegliere lei o la sua vendetta contro Demir.

Fikret rapisce Demir, il defunto Adnan Yaman accusato di aver abusato di Safiye

Fikret rapirà Demir dopo avergli rivelato la sua vera identità e lo costringerà a sfidarlo in un duello, ma Demir si rifiuterà.

Ancora una volta il nipote di Fekeli si sentirà un perdente per non aver avuto il coraggio di mettere fine all’esistenza del fratellastro. Yaman vorrà scoprire se Fikret è veramente il fratellastro, e avrà la conferma grazie al maggiordomo che in passato lavorava per la sua famiglia. Demir non la prenderà bene quando verrà a conoscenza che Zuleyha e Sevda sapevano del suo legame di parentela con Fikret.

In preda alla furia affronterà la moglie e la rimprovererà per avergli nascosto la verità.

Lutfiye, dopo aver pedinato Fikret, si recherà insieme a Fekeli nell’ufficio del nipote, dove troveranno dell'esplosivo. Ali Rahmet, deluso dal comportamento di Fikret per non aver rinunciato a vendicarsi della famiglia Yaman, crollerà a terra a causa di un infarto.

Mentre suo zio verserà in gravi condizioni di salute in ospedale, Fikret annuncerà tramite il giornale di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Tutti gli abitanti di Cukurova apprenderanno che il defunto padre di Demir in passato avrebbe abusato di Safiye. La versione di Fikret verrà smentita da una lettera che gli mostrerà la zia Lutfiye, da cui emergerà che in realtà Adnan senior e sua madre si amavano. Zuleyha, dopo aver ascoltato la conversazione, potrà dire a Demir che la relazione tra suo padre e Safiye era consensuale.