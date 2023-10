La morte di Fekeli caratterizzerà le puntate della quarta stagione di Terra Amara. Un personaggio dall'animo sensibile e gentile, che nel corso delle puntate conquisterà sempre di più il pubblico a casa. I telespettatori di Canale 5 hanno avuto anche modo di conoscere meglio il suo interprete, Kerem Alışık, visto che è stato recentemente ospite a Verissimo.

La perdita di Hünkar e Yilmaz

La vita di Fekeli non è stata per niente facile: ha passato venti anni in carcere per un omicidio che non ha commesso, quello di Adnan Yaman, e in più durante la detenzione ha perso moglie e figli in un incidente stradale.

Uscito dalla prigione ha trovato un nuovo figlio, Yilmaz, conosciuto proprio dietro le sbarre e a cui ha dato tutto quello che aveva, compreso un posto di tutto prestigio nella sua azienda.

Ha ritrovato anche l'amore, quello di Hünkar, durato ben 40 anni. In procinto di sposarla, nel giro di poche settimane ha visto morire non solo la sua amata, ma anche Yilmaz. Due perdite che in qualche modo hanno visto morire anche una parte del cuore di Fekeli.

Il problema della vendetta di Fikret

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, invece, per Fekeli inizieranno i problemi con Fikret. Nell'episodio andato in onda il 30 settembre il ragazzo, preso da uno scatto d'ira, ha distrutto la lapide di Adnan Yaman e molto presto Fekeli scoprirà le intenzioni del nipote: vendicarsi di Demir per i peccati commessi dal padre, visto che Fikret è il figlio mai riconosciuto da Adnan.

Fekeli proverà a dissuadere il nipote dal compiere la sua vendetta, ma sarà una battaglia lunga e tortuosa.

Fekeli uccide per sbaglio il fratello di Hakan

A ogni modo anche Fekeli si caccerà nei guai. Involontariamente investirà Erkan, il fratello di Hakan, e quest'ultimo insieme all'amico Abdülkadir arriveranno a Çukurova per vendicarne la morte e Fekeli sarà il loro obiettivo principale.

Hakan, visti i problemi con la giustizia, si presenterà sotto falso nome. Si farà chiamare Mehmet e avrà modo di conoscere Fekeli. Capirà che ha ucciso il fratello per sbaglio, ma questo non servirà a placcare l'ira di qualcuno: quella di Abdülkadir.

Gaffur e Raşit trovano Fekeli morto

Fekeli scoprirà la vera identità di Mehmet, così affronterà Abdülkadir, che si renderà conto del pericolo che correranno lui e il fedele amico Hakan, per questo chiederà ai suoi uomini di far fuori Fekeli.

Sarà vittima di un'imboscata, in cui gli verrà iniettata una sostanza letale che lo condurrà alla morte.

Saranno Gaffur e Raşit a trovarlo dentro la sua auto e visto che non riporterà delle ferite, crederanno che l'uomo sia morto a causa di un infarto. Sarà così che il pubblico di Terra amara dirà addio all'anima gentile della serie, con Fikret che non riuscirà a darsi pace per la morte dello zio.