L'appuntamento con la seconda puntata della serie tv di Cuori 2 è confermato per domenica 8 ottobre nella fascia serale di Rai 1.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che saranno trasmessi gli episodi dal titolo "Non si può chiudere del tutto" e "La fortuna non esiste". I colpi di scena non mancheranno, dato che Delia e Alberto continueranno a essere sulle spine per le condizioni di salute di Luisa, mentre Agata tornerà a lavorare alle Molinette.

Il ritorno di Agata: anticipazioni Cuori 2 seconda puntata

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Cuori 2, in programma domenica 8 ottobre, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Non si può chiudere del tutto", le tessere nel piano messo a punto da Mosca inizieranno a combaciare.

Agata ha accettato di tornare a lavorare presso le Molinette di Torino e grazie all'aiuto di Elvira per lei si prospetta la possibilità di operare uno degli uomini più ricchi e influenti della città.

Il suo ritorno darà i frutti sperati? Tutto andrà nel migliore dei modi?

Le anticipazioni sul secondo episodio di domenica 8 ottobre dal titolo "La fortuna non esiste", invece, rivelano che lo stato di salute di Luisa continuerà a tenere tutti particolarmente allarmati e preoccupati.

Delia e Alberto sulle spine per Luisa: anticipazioni Cuori 2 seconda puntata 8 ottobre

Delia e Alberto saranno estremamente in pensiero per le sorti della donna e proseguiranno la ricerca di un pacemaker in grado di salvarle la vita.

Decideranno di coinvolgere anche l'ingegnere Tosi, sperando che possa essere d'aiuto nella ricerca di questo strumento che assicurerebbe un degno futuro a Luisa.

Intanto in reparto Fausto sembrerà avere altro per la testa. Le anticipazioni della seconda puntata di Cuori 2 rivelano che l'uomo non riuscirà a far finta di nulla in merito ai sentimenti che prova nei confronti di Virginia e ciò gli renderà tutto complicato.

Serenella colpita da Andrea: anticipazioni Cuori 2 seconda puntata

Spazio anche ai tormenti di Serenella. La donna resterà profondamente colpita e ammaliata dai modi di fare di Andrea, sempre gentile e premuroso nei confronti di tutti i pazienti. Un atteggiamento che Serenella apprezzerà molto e si renderà conto di essersi presa una cotta per Andrea.

Anche questo secondo appuntamento con la fiction di Rai 1 si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati, i quali potranno rivedere le puntate già trasmesse e quelle della prima stagione in streaming online sul sito web RaiPlay, accedendo alla sezione dedicata alla serie con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Paolo Conticini.