Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che saranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Fikret, dato che si ritroverà a perdere completamente la testa per la bella Zuleyha.

Spazio anche alle vicende di Demir che dopo un attentato da parte di un gruppo di banditi che farà irruzione nella sua villa, si ritroverà in serio pericolo di vita e verrà ritrovato morto a distanza di un po' di tempo.

Demir si ritrova in serio pericolo: anticipazioni Terra amara

Occhi puntati in primis sulle vicende di Demir che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, si ritroverà a vivere una situazione di grandissimo pericolo.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dei malviventi faranno irruzione all'interno della tenuta Yaman e metteranno in pericolo la vita di Demir, ma anche quella di Zuleyha e dei loro figli.

Il ricco imprenditore si renderà conto subito della gravità della situazione e si mobiliterà per mettere in salvo la vita della sua amata e quella dei piccoli Adnan e Leyla.

Tuttavia, Demir non riuscirà a farla franca e finirà vittima nelle mani di questi banditi che dopo averlo rapito dalla villa, ne faranno perdere le tracce.

Demir viene ritrovato morto: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Demir si ritroverà vittima di questi malviventi che non si faranno scrupoli a portarlo via dalla sua famiglia, mettendolo in serio pericolo.

Dell'uomo non si avranno notizie per diverse settimane, fino a quando non ci sarà il colpo di scena inaspettato. A distanza di un po' di tempo, infatti, il corpo di Demir verrà ritrovato all'interno di una cella frigorifera.

L'uomo è stato assassinato e, a quel punto, i suoi familiari dovranno prendere atto di questa triste notizia che stravolgerà per sempre la vita di Zuleyha.

Fikret perde la testa per Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo la sparizione nel nulla di Demir, Fikret deciderà di mettersi al servizio di Zuleyha e dei suoi due bambini.

L'uomo vorrà difenderla a tutti i costi, motivo per il quale diventerà il suo bodyguard personale e i due passeranno insieme molto tempo.

La vicinanza tra Fikret e Zuleyha, darà modo all'uomo di rendersi conto del fatto di provare un sentimento nei confronti della donna.

Fikret finirà così per perdere la testa nei confronti della donna e si renderà conto di amarla e addirittura di volerla sposare al più presto.

Zuleyha si ritroverà così a fare i conti con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata, che la metterà in forte imbarazzo e alla fine si ritroverà a dover rifiutare l'uomo.