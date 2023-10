Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di novembre 2023. Le novità riguarderanno la messa in onda della serie tv Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta, che si appresterà a salutare il suo pubblico dopo il successo di ascolti della seconda stagione. Novità anche su Rai 2, dove spicca il ritorno di Stefano De Martino nella fascia della seconda serata con il suo Bar Stella.

Stop per Blanca 2 in prime time: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di novembre, prevede lo stop in prime time di Blanca 2, la serie tv che in queste settimane di messa in onda ha subito saputo rintracciare il suo affezionatissimo pubblico, ottenendo ascolti particolarmente positivi.

La media Auditel è di oltre 4,5 milioni di spettatori nella fascia serale, con punte di share che toccano anche il 26%.

Tuttavia, con il mese di novembre si arriverà al gran finale di questa seconda stagione e gli spettatori dovranno così prepararsi a dire addio alle vicende di Blanca. Il gran finale della serie tv che vede protagonista anche Pierpaolo Spollon andrà in onda giovedì 9 novembre in prime time su Rai 1.

Cosa andrà in onda al posto di Blanca 2: cambio programmazione Rai

Alla luce degli ottimi ascolti che la fiction ha registrato anche quest'anno, sembrerebbe praticamente scontata la riconferma nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

La Rai, infatti, potrebbe dare tranquillamente il via libera alle riprese di Blanca 3, da trasmettere poi nel corso della stagione 2024/2025.

Intanto, dal 16 novembre in poi, al posto di Blanca 2 ci sarà spazio per le nuove puntate di Un professore 2, la serie con Alessandro Gassmann che dopo il grande successo della prima stagione, verrà riproposta nella fascia serale.

Stefano De Martino torna in seconda serata: cambio programmazione Rai novembre

Inoltre, il cambio programmazione Rai del mese di novembre, prevede anche il ritorno in seconda serata di Stefano De Martino.

Il conduttore tornerà al timone di Bar Stella, lo show di seconda serata che andrà in onda dal 31 ottobre in poi e poi a seguire per tutto il mese di novembre.

Il programma segnerà il ritorno in video di De Martino dopo che, questo autunno, la Rai ha scelto di mettere in stand-by il suo programma, Stasera tutto è possibile, attualmente non previsto neppure nella stagione invernale 2024.

Nessun cambiamento di palinsesto per Il Paradiso delle signore

Per quanto riguarda, invece, la fascia del daytime pomeridiano di Rai 1, non sono previsti cambiamenti durante il mese di novembre. Gli spettatori de Il Paradiso delle signore, ad esempio, possono stare tranquilli dato che la messa in onda della soap è regolarmente prevista per tutto il mese, sempre con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Al sabato pomeriggio, invece proseguirà regolarmente l'appuntamento con Italia Sì, il talk show condotto da Marco Liorni che sarà regolarmente in onda al posto de La Vita in diretta di Alberto Matano, dopo che quest'ultimo è andato in onda con una serie di appuntamenti speciali anche nel fine settimane, sfidando la concorrenza di Verissimo condotto d Silvia Toffanin.