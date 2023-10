Le avventure della telenovela turca Terra Amara (titolo originale: “Bir Zamanlar Çukurova”) composta da quattro stagioni e firmata da Tims&B Productions, continuano a tenere incollati i telespettatori italiani con eventi inaspettati. Nelle nuove puntate in programmazione su Canale 5 nei prossimi mesi, ci sarà parecchia preoccupazione per il piccolo Kerem Alì, dopo essere rimasto orfano dei genitori Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova). Il destino si accanirà in maniera molto dura sul bambino, non appena sarà affidato ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Fikret Fekeli (Furkan Palali), poiché si troverà a lottare tra la vita e la morte dopo aver contratto la meningite nonostante l’assunzione delle medicine.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha torna con il marito Demir, Fikret vuole sposare Mujgan

Negli episodi della soap opera già trasmessi sul piccolo schermo italiano, Mujgan è rimasta vedova del marito Yilmaz, il quale ha perso la vita dopo aver avuto un terribile incidente stradale e quando era in procinto di rifarsi una nuova vita al fianco di Zuleyha (Hilal Altınbilek). Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che sia quest’ultima e la dottoressa Hekimoglu ritroveranno la felicità dopo aver sofferto per la morte di Akkaya.

Altun tornerà al fianco del marito Demir (Murat Unalmis) per il bene dei figli Adnan e Leyla, finendo per innamorarsi di lui, invece la rivale Mujgan intraprenderà una relazione sentimentale con Fikret: quest’ultimo avrà delle intenzioni serie con la dottoressa, visto che sarà intenzionato a diventare suo marito e a fare da padre al piccolo Kerem Alì.

Mujgan vittima di un incidente aereo, i medici non riescono a far guarire Kerem Alì

Mujgan invece per lasciarsi le sofferenze alle spalle deciderà di partire per Istanbul, ma non riuscirà a rifarsi una nuova vita poiché l’aereo si precipiterà in mare e nessuno dei passeggeri si salverà: l’annuncio della tragedia verrà comunicato alla radio, e Ali Rahmet Fekeli e Fikret non potranno che sprofondare nella disperazione totale.

Il fratellastro di Demir a seguito della morte improvvisa di Mujgan, deciderà di prendersi cura del piccolo Kerem Alì. Purtroppo il bambino un giorno verrà portato al pronto soccorso con la febbre alta, e rischierà seriamente la vita a causa di una forte meningite. La situazione quindi sarà grave, e le condizioni di salute del piccolo saranno precarie dopo l’arrivo in ospedale. In particolare i medici non riusciranno a far guarire Kerem Alì, anche se riceverà tutte le cure necessarie per sfuggire alla morte.