L'appuntamento con Uomini e donne va in onda anche nella settimana che va dal 30 ottobre al 3 novembre 2023 su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Manuela, la quale deciderà di abbandonare definitivamente il trono e la trasmissione. In studio, poi, si svolgerà la prima sfilata di questa edizione, mentre Maurizio porterà avanti la sua frequentazione con la dama Elena.

Anticipazioni U&D fino al 3 novembre: Manuela abbandona, torna la sfilata

Le anticipazioni di Uomini e donne della settimana fino al 3 novembre, rivelano che Manuela annuncerà la sua decisione di abbandonare definitivamente la trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

La tronista, dopo aver vissuto un momento di crisi, rivelerà di essere delusa dai suoi pretendenti che in queste settimane si sono messi in gioco per lei. Manuela attaccherà in primis Michele e Carlo, ritenendo che non sarebbero mai stati interessati a lei, bensì avrebbero preso parte alla trasmissione solo per visibilità.

La tronista, quindi, non cambierà idea e confermerà la sua volontà di abbandonare definitivamente il cast del trono classico.

E poi ancora, gli spoiler del programma rivelano che ci sarà spazio anche per la prima nuova sfilata di questa edizione. Le dame del trono over si metteranno in gioco, sfoderando tutta la loro sensualità nella sfilata dal titolo "I sogni son desideri", dove a decretare la vincitrice assoluta saranno i cavalieri del parterre senior.

Maurizio dimentica Gemma e volta pagina con Elena

Spazio anche alle vicende di Maurizio che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, porterà avanti la sua frequentazione con Elena.

Le anticipazioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi rivelano che, contrariamente ad ogni aspettativa, tutto proseguirà nel verso giusto e i due avranno modo di uscire assieme e di portare avanti la frequentazione.

A differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime esterne, i due si scambieranno una serie di baci super appassionati: la passione trionferà e in questo modo, Maurizio dimostrerà di aver messo definitivamente una pietra sopra a quello che c'è stato in passato con la dama torinese.

Cristian torna da Beatriz e le chiede di ritornare in studio

Tornando al trono classico, invece, nel corso delle nuove puntate di U&D di questa settimana, Brando deciderà di rimettersi in gioco per provare a conquistare il cuore di Beatriz.

Per tale motivo, quindi, il tronista deciderà di andare a riprendersi la ragazza e le chiederà di tornare a corteggiarlo in studio, dopo che aveva deciso di gettare la spugna.