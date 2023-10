Sabato 28 ottobre i primi due episodi della nuova stagione della serie tv Mare Fuori, sono stati presentati in anteprima, con un doppio appuntamento nel programma della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma e della ventunesima edizione di Alice nella città.

In questa occasione fan hanno avuto modo di vedere da vicino i protagonisti della serie. Le nuove puntate andranno in onda a partire dai primi di febbraio del 2024 e sarà possibile vederli in anteprima su Rai Play, come di consueto. Nel frattempo, sono trapelate alcune informazioni per quanto riguarda la trama della nuova stagione.

In particolare, l'attenzione sarà posta sul tema della formazione dei vari personaggi: si scaverà più a fondo nel loro passato e si affronteranno tematiche ancora più profonde.

I protagonisti di Mare Fuori presenti sul red carpet

A Roma, in occasione del Festival del cinema, il 28 ottobre alcuni dei personaggi principali della fiction Mare fuori hanno sfilato sul red carpet, tra i quali: Carmine Recano, Lucrezia Guidano, Maria Esposito, Ludovica Coscione, Giovanna Sannino e Domenico Cuomo.

Così come dichiarato dal regista Ivan Silvestrini questa nuova stagione sarà "più oscura" delle altre. L'attenzione sarà posta sui personaggi con maggiore precisione, andando a scavare ancora più a fondo nelle loro vite e nel loro passato.

Scelte importanti per i personaggi di Mare Fuori

La quarta stagione di Mare Fuori sarà incentrata su delle scelte importanti che dovranno affrontare i vari personaggi, i quali saranno maturati, cresciuti e mostreranno un lato del tutto nuovo. Per il momento, vi è una certezza: Ciro Ricci non tornerà mai in carne ed ossa, ma soltanto sotto forma di flashback.

Inoltre, stando a quanto dichiarato in un'intervista da Giovanna Sannino, l'attrice che interpreta Carmela - la moglie di Edoardo - la nuova stagione non sarà incentrata soltanto sul tema della formazione, ma anche su quello della solitudine. Non potrà comunque mancare l'amore, come punto cardine e fil rouge dell'intera narrazione.

Alcuni personaggi risulteranno essere diversi, non soltanto per la loro crescita anagrafica, ma pure per le situazioni in cui si ritroveranno. Oltre Carmela, la quale dovrà prendere in mano la situazione per non soccombere, anche Mimmo si troverà a dover compiere delle scelte particolarmente importanti che cambieranno del tutto la sua vita.

Infine, mentre i vari giovani detenuti entreranno in contrasto con i metodi della nuova direttrice, Rosa, Carmine, Kubra, Doberman, Cucciolo, Micciarella e Mimmo si ritroveranno da soli: dovranno cavarsela con le loro forze senza poter contare sull'appoggio della famiglia.