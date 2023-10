Oggi, sabato 21 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di U&D: il cast, infatti, si è ritrovato in studio a circa 24 ore distanza dalle ultime riprese. Le anticipazioni che sta dando il blogger Pugnaloni su Instagram fanno sapere che tra Gemma e Maurizio è tutto finito - lui ha baciato Elena e lei ha accettato il corteggiamento di un 61enne - dopo quasi due mesi di frequentazione. Sul fronte giovani, invece, occhi puntati soprattutto su Manuela, che ha abbandonato la trasmissione perché nessuno dei corteggiatori è interessato a lei: Michele in studio per salutare la pugliese.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo essere stati al centro delle dinamiche di U&D per quasi due mesi, Gemma e Maurizio hanno separato le loro strade: a volerlo è stato il cavaliere dopo aver capito di non corrispondere il sentimento della dama.

L'imprenditore toscano, infatti, per settimane ha detto di avere un blocco che gli impediva di lasciarsi andare soprattutto fisicamente con Galgani: negli ultimi giorni, però, Laudicino ha spiazzato raccontando del bacio che ha dato a Elena a chiusura di un romantico appuntamento.

La torinese, invece, ha accettato a fatica il rifiuto del 57enne e sta provando a voltare pagina conoscendo meglio un signore che ha contattato il dating-show esclusivamente per lei.

Novità sui ragazzi di U&D

Da oltre una settimana, però, i fan di U&D aspettano aggiornamenti sui giovani del cast, soprattutto su quelli che nell'ultimo periodo hanno dovuto rinunciare a qualcuno di importante nel loro percorso.

Se nella registrazione del 20 ottobre non si è proprio parlato del Trono Classico, in quella che si è svolta oggi Maria De Filippi ha dato spazio ai ragazzi che da metà settembre stanno cercando l'anima gemella davanti alle telecamere.

Manuela, ad esempio, mancava dagli Elios da oltre 15 giorni (tant'è che un bel po' di spettatori hanno cominciato a ipotizzare un suo addio al trono senza scelta), ovvero da quando ha mandato via Michele. L'eliminazione del napoletano, però, è stata quasi "obbligata" (una reazione alle critiche che il corteggiatore ha rivolto alla pugliese in esterna, quando ha definito la 32enne "moscia" e "senza carattere") e il pubblico non ha mai visto Carriero convinta di questa decisione.

Come avevano sospettato molti fan, oggi Manuela ha abbandonato la trasmissione da sola perché sente che nessuno è davvero interessato a lei: in studio presenti sia Michele che Carlo per salutare la ragazza. Longobardi ha anche scritto una lettera d'addio alla donna che ha frequentato per circa un mese davanti alle telecamere.

Tensioni e faccia a faccia a U&D

Un altro tronista di U&D che nelle ultime puntate ha dovuto rinunciare ad una delle sue corteggiatrici preferite, è Brando.

Il trevigiano ha assistito all'auto eliminazione di Beatriz quasi senza battere ciglio: "Se vuole andare, non la trattengo", ha detto il giovane dopo averla criticata per l'atteggiamento di superiorità che avrebbe avuto con le altre ragazze del cast.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi, però, fanno sapere che nell'ultima settimana il 22enne non è uscito in esterna né con Silvia né con Raffaella (le due erano agli Elios anche nella registrazione del 20 ottobre, quella nella quale non si è proprio parlato del Trono Classico).

Neppure oggi, però, si è parlato di questo percorso.

Tornando ai protagonisti "senior" della trasmissione, il rapporto tra Silvio e Donatella vive di alti e bassi: i due discutono furiosamente, dicono di voler chiudere la relazione ma alla fine chiariscono perché provano qualcosa di molto forte quando sono insieme.