Le anticipazioni delle ultime puntate di Endless Love previste prossimamente su Canale 5 rivelano che Emir andrà incontro a un triste destino dopo che lui stesso ha organizzato una trappola mortale ai danni di Kemal.

Il perfido ex marito di Nihan morirà in un'esplosione che sarà fatale anche per lo stesso Kemal: una scena straziante in primis per Nihan, costretta a dover dire addio per sempre al padre di sua figlia Deniz.

La resa dei conti tra Kemal ed Emir: anticipazioni Endless Love ultime puntate

Pur di non vedere la sua ex compagna felice al fianco di Kemal, Emir deciderà di farla rapire e la porterà in un campo minato, dove la donna si ritroverà sospesa tra la vita e la morte.

Kemal, dopo aver scoperto il piano diabolico del suo nemico, si dirà pronto a tutto e disposto ad accettare le sue direttive pur di mettere in salvo la vita della mamma di sua figlia, così da poterla riportare a casa sana e salva.

Soydere, però, finirà per ritrovarsi lui stesso vittima della perfidia di Emir, dato che non saprà destreggiarsi in quel campo minato e alla fine resterà intrappolato.

Sarà necessario l'intervento degli artificieri per evitare il peggio: Nihan verrà messa in salvo, mentre per Kemal non ci sarà nulla da fare.

Emir, invece, anche lui finito nel campo minato riceverà una buona notizia: la mina che si trova accanto a lui può essere disinnescata.

Emir muore in un'esplosione, Nihan distrutta per Kemal

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Endless Love rivelano che Emir si sentirà soddisfatto, fiero di aver vinto la sua guerra personale contro Kemal.

"Alla fine vinco sempre", esclamerà vittorioso l'ex compagno di Nihan senza sapere che a distanza di pochi minuti sarebbe morto.

Kemal, infatti, si farà forza e bloccherà Emir con un braccio, dopodiché compirà un movimento che si rivelerà fatale e farà partire un'esplosione che si rivelerà fatale per entrambi.

Una scena drammatica e straziante per Nihan: la donna, infatti, assisterà incredula alla morte del suo uomo e non potrà fare nulla, se non lasciarsi andare a un piano disperato.

La soap torna in onda dopo lo stop natalizio e trionfa negli ascolti pomeridiani

In attesa di questi episodi conclusivi, la soap opera è tornata in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia, registrando subito ottimi consensi in daytime.

La media Auditel delle prime puntate è stata di oltre 2,3 milioni di spettatori nella fascia oraria compresa tra le ore 14:10 e le 14:45.

Con uno share del 20%, Endless Love si conferma uno dei titoli più visti nell'intera giornata di Canale 5, tra i più rivisti anche dagli spettatori in streaming online sulla piattaforma web Mediaset Infinity.