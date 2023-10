La puntata di Uomini & Donne del 30 ottobre è iniziata con uno scontro tra Aurora e due storiche dame del parterre. Nel commentare come Roberta ha descritto il suo uomo ideale, Tropea si è infervorata e le ha dato della "cafona" ripetutamente. Di Padua si è alzata ed è andata faccia a faccia con la "rivale", poi sono intervenuti gli opinionisti per calmarle e per evitare che arrivassero allo scontro fisico.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Dopo aver assistito alla dura lite tra Silvio e Donatella, gli spettatori di U&D sono stati aggiornati su quello che è successo in studio in una delle ultime registrazioni.

Roberta e Barbara al centro studio per elencare le caratteristiche che dovrebbe avere un uomo per attirate la loro attenzione, una serie di qualità che i componenti del parterre maschile di quest'anno non avrebbero neppure lontanamente.

Di Padua ha detto che accetterebbe di approfondire una conoscenza con un cavaliere di bell'aspetto, tra i 35 e 36 anni perché più adulti si farebbero troppo problemi, sia economici che di intimità.

Quando la romana ha fatto accenno ai contatti fisici che vorrebbe con un uomo e che tarderebbero ad arrivare, Aurora ha chiesto la parola e ha iniziato ad inveire contro entrambe le protagoniste del Trono Over che erano al centro in quel momento.

La lite tra le protagoniste

"Tu solo questo sai fare, accavallare le gambe", questo commento di Aurora ha fatto scattare Roberta, che si è alzata dalla sedia e ha raggiunto la collega nel parterre retrostante. "Sei una cafona, una cafona", ha detto ancora Tropea mentre Di Padua era a pochi centimetri dalla sua faccia.

A evitare che le due avessero uno scontro fisico, sono stati gli interventi degli opinionisti: sia Gianni che Tina, infatti, hanno invitato la romana a non cadere nella trappola.

Secondo Cipollari, inoltre, Aurora se la stava prendendo così tanto con le altre dame solo perché non accettava l'eliminazione di Marco: il cavaliere, infatti, è stato mandato via da Maria De Filippi nel corso della puntata di U&D che è andata in onda venerdì scorso. "Visto che non sei interessato a nessuna, devi lasciare il programma", ha commentato la conduttrice.

Attesa per la registrazione

Aurora, però, ne ha avute anche per Barbara quando ha ricordato: "Tu hai dato del mantenuto a Gianni e ora lui ti difende". De Santi ha ammesso di aver usato quella parola in passato nei confronti dell'opinionista di U&D, ma di essersi scusata. Sperti non è intervenuto nella discussione ma ha lasciato intendere di non avere nessun problema con la dama che è rientrata nel parterre del Trono Over a settembre.

Questo lunedì 30 ottobre intanto si registrerà una nuova puntata e le anticipazioni chiariranno cosa è accaduto nell'ultima settimana sia tra i giovani che tra i "senior" del cast, a partire da Gemma e dalla frequentazione che ha con il signor Bruno da quando Maurizio l'ha lasciata.