Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 31 ottobre su Rai 1, Mancino minaccerà nuovamente Matteo, il tutto mentre Maria osserverà impotente la scena. Intanto, l'accordo tra Matilde e i Colombo sembrerà essere pronto per la firma. Nel frattempo Tancredi riuscirà a ricucire il suo rapporto con la moglie. Infine, Botteri metterà Concetta in una situazione difficile, mentre Tullio troverà insieme Elvira e Salvatore.

Maria è infastidita dal comportamento di Botteri

Botteri spingerà Concetta in una situazione estremamente difficile e intricata, creando una tensione palpabile.

Tuttavia, la vicenda si svolgerà sotto lo sguardo impotente di sua figlia Maria, che apparirà molto turbata dal comportamento del suo collega.

Nel frattempo, Tullio penserà di fare una sorpresa alla sua fidanzata, ma troverà Elvira in compagnia di Salvatore. Questa scena farà ingelosire il giovane ragazzo e dubitare dei sentimenti della venere nei suoi confronti.

Mancino minaccia Matteo sotto gli occhi di Maria Puglisi

Successivamente, tutto sembrerà pronto per l'accordo da tempo atteso tra Matilde e i Colombo. Dopo una serie di negoziazioni intricate, le parti coinvolte saranno finalmente pronte per giungere alla firma che concederà ad Ezio e Gloria di spostare la loro azienda sui terreni della famiglia Frigerio.

Inoltre, la complessa relazione tra Tancredi e Matilde sembrerà essere destinata a una riconciliazione dopo gli ultimi avvenimenti che avevano portato una certa distanza tra di loro.

Intanto, Mancino farà il suo ritorno minacciando Matteo Portelli, stavolta il tutto si svolgerà sotto gli occhi di Maria.

Riassunto della puntata precedente de Il Paradiso delle signore

Nella puntata precedente in onda lunedì 30 ottobre, tutta la città è in fermento per l'apertura della metropolitana a Milano, e per farlo, anche il negozio Il Paradiso delle signore sta organizzando una serie di iniziative coinvolgenti per il suo staff e per la clientela.

In particolare, Roberto sta lavorando a stretto contatto con Agata, mentre Elvira è in squadra con Salvatore.

Nel frattempo, Matteo Portelli è angosciato dalla possibilità che Mancino possa avvicinarsi pericolosamente a sua madre.

Infine, Umberto sta cercando di persuadere Tancredi a compiere delle azioni alle spalle di sua moglie per proteggere gli interessi della loro Galleria Milano Moda