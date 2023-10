Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, Nicole Santinelli ha commentato le ultime puntate di Uomini&Donne, in particolare i personaggi del cast che sono al centro delle dinamiche di questo periodo. L'ex tronista, però, non ha perso l'occasione per punzecchiare la sua storica antagonista televisiva, Roberta Di Padua, chiedendosi cosa ci faccia ancora lì. Anche la romana, inoltre, ha consigliato a Gemma di lasciar perdere Maurizio perché non contraccambierebbe il suo sentimento.

Nicole contro Roberta

In un'intervista che è stata pubblicata lo scorso 19 ottobre, l'ex tronista Nicole ha detto la sua sulla sfuriata che Roberta ha fatto contro il parterre maschile.

La dama, infatti, di recente si è lamentata del fatto che quasi tutti i cavalieri del cast di quest'anno avrebbero poca intraprendenza, come se non fossero realmente interessati a conoscere le signore che hanno di fronte in studio.

"Sono mosci, Maria. Non fanno niente, io non voglio continuare", ha sbottato Di Padua in una puntata del dating-show che è stata trasmessa nei giorni scorsi su Canale 5.

In merito a questo sfogo della sua storica "rivale", Santinelli ha detto: "Ma perché è ancora lì? Magari questo è il posto sbagliato per lei, oppure è lei ad esserlo".

La romana, dunque, ha invitato la protagonista del Trono Over a riflettere sulla possibilità di abbandonare il programma se nessuno degli uomini del parterre corrisponde a quello che sta cercando.

Nicole ha parlato anche delle coppie attuali

Nicole si è sbilanciata anche su un argomento che ultimamente sta monopolizzando intere puntate di U&D: la frequentazione tra Gemma e Maurizio.

Quando il blogger Pugnaloni le ha chiesto cosa ne pensa dell'ennesimo due di picche che si è beccata Galgani, l'ex tronista ha risposto: "Mi dispiace perché tengo molto a lei".

"A volte incontra persone che fingono di essere altro. Le auguro il meglio, lo meriterebbe", ha concluso la protagonista della scorsa edizione del dating-show.

In merito all'inaspettata eliminazione del corteggiatore Michele da parte di Manuela, invece, Santinelli ha detto: "Lui si è accorto che a livello caratteriale non sono simili e che lei gli piaceva solo fisicamente.

Non so quanto lei sia sicura di averlo eliminato definitivamente".

Anche la romana, dunque, concorda con molti spettatori quando sostengono che Longobardi potrebbe tornare in studio proprio su richiesta di colei che l'ha mandato via due settimane fa con poca convinzione.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Nicole, infine, ha commentato i rumor che sono circolati qualche tempo fa su un suo possibile ritorno nel cast di U&D, ma nell'inedito ruolo di dama del Trono Over.

Sull'eventualità di andare ad affiancare la "nemica" Roberta nel parterre femminile del dating-show, dunque, l'ex tronista ha detto: "Io non escludo nulla nella vita. Lo farei solo che ci fosse qualche persona interessante da conoscere".

Intanto questo venerdì 20 ottobre è prevista una nuova registrazione del format di Canale 5 e le anticipazioni che trapeleranno in serata faranno chiarezza su un bel po' di questioni rimaste in sospeso la scorsa settimana: il rapporto tra Gemma e Maurizio, il tira e molla tra Alessio e Claudia, l'addio di Beatriz al programma, la decisione di Manuela sul futuro di Michele nel cast e molto altro.