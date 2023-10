Sul finire della puntata di U&D di lunedì 16 ottobre, Roberta ha perso le staffe per alcune critiche che le ha mosso Marco. Nel sentirsi apostrofare con termini come "accollo" e "soffocante", la dama del Trono Over ha sbottato contro tutto il parterre maschile di quest'anno, secondo lei per nulla intraprendente e intenzionato ad avere una relazione. Di Padua ha anche minacciato di abbandonare il programma perché tra i cavalieri non ci sarebbe nessuno in grado di farla innamorare.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo esserci occupata dell'addio di Maurizio a Gemma - lui l'ha lasciata ma è stato criticato da Gianni e Tina -, Maria De Filippi ha aggiornato gli spettatori di U&D su altre frequentazioni in corso tra i "senior" del cast.

Mentre al centro erano seduti Marco e Claudia, Roberta ha chiesto la parola e ha difeso la "collega" di parterre: il cavaliere ha subito replicato definendo la romana un "accollo".

"Tu sei soffocante", ha detto ancora l'uomo riferendosi al periodo in cui lui e Di Padua si sono scritti e sentiti per capire se tra loro potesse esserci qualcosa in più.

La protagonista del Trono Over ha perso le staffe spiegando che gli sms che ha mandato a Marco saranno stati un paio, tra cui un "buongiorno" che lui non ha apprezzato affatto.

La rabbia della protagonista di U&D

Di fronte agli attacchi che stava ricevendo, Roberta ha reagito male ed è arrivata al punto di mettere in discussione la sua permanenza nel cast di U&D.

"Io non voglio più continuare, Maria non me la sento", ha detto la dama del Trono Over.

Il motivo per il quale Di Padua ha valutato l'opzione di ritirarsi dal dating-show, però, è soprattutto la poca intraprendenza dei cavalieri dell'edizione 2023/2024, a suo dire troppo "mosci" e non interessati ad instaurare una frequentazione seria con le signore del parterre.

"Questi non fanno niente, non hanno voglia", ha sbottato ancora la romana prima di lanciare una frecciatina al ragazzo con il quale è uscita di recente.

"Possibile che un uomo di 35 anni dopo due spritz sta cappottato?", ha chiesto con tono polemico Roberta riferendosi ad Ermes.

Quest'ultimo, colpito dalle parole della dama, ha replicato: "Tu stai qui da sei anni, ci sarà un motivo".

Niente lieto fine per Gemma a U&D

Tina e Gianni hanno dato ragione a Roberta e hanno stroncato il parterre maschile con queste parole: "Devono farsi curare, sono tutti da sostituire".

Gli opinionisti di U&D, però, facevano riferimento soprattutto a quei cavalieri che nelle ultime puntate hanno giustificato i mancati baci alle dame con dei blocchi che avrebbero: in cima alla lista c'è sicuramente Maurizio, che dopo un mese di appuntamenti con Gemma ha interrotto la conoscenza perché non vuole nessun contatto fisico con lei.

La puntata del 16 ottobre si è chiusa con Marcello Messina che ha invitato Roberta a non andare via perché lui vorrebbe corteggiarla e farle cambiare idea sul pensiero che si è fatta sugli uomini del cast di quest'anno.