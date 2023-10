Si sono svolte nelle scorse ore le riprese di una nuova puntata di Uomini &Donne, che il pubblico potrà vedere in televisione già a partire dalla prossima settimana. Venerdì 13 ottobre in studio sono stati affrontati diversi argomenti, ma il più "gettonato" è stato ancora una volta il rapporto tra Gemma e Maurizio. Le anticipazioni che sta fornendo il blogger Pugnaloni sui social network, fanno sapere che la dama e il cavaliere hanno chiuso per volere di lui e Galgani ha lasciato gli Elios in lacrime e inseguita da Tina che ha chiamato un dottore.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sono tanti gli spoiler che stanno trapelando dagli studi di U&D al termine della registrazione odierna: Gemma e Maurizio ancora al centro dell'attenzione per il loro legame, fatto di appuntamenti romantici ma di nessun bacio.

Da oltre un mese, infatti, il cavaliere si rifiuta di avere contatti fisici con la 73enne ma allo stesso tempo vorrebbe continuare a frequentarla perché tra loro c'è un'intesa spirituale.

La dama ha puntato i piedi dopo una lunga attesa e, tra un pianto e l'altro, le ha provate tutte per convincere Laudicino a lasciarsi andare anche fisicamente con lei.

Le anticipazioni del 13 ottobre, dunque, fanno sapere che l'imprenditore è rimasto sulla decisione di non portare avanti il rapporto: Galgani ha reagito male ed è uscita dagli studi in lacrime.

Tina ha seguito la torinese nel backstage e ha inscenato un siparietto chiamando un dottore per assisterla in quel momento di sconforto.

Il parere di chi guarda U&D

Un spoiler attesissimo dai fan di U&D, è quello su un tema che questa settimana ha spopolato su siti e blog: i post Facebook con cui Beatriz era andata contro la trasmissione nel 2020 e nel 2021.

Per giorni, infatti, gli spettatori si sono chiesti se nella registrazione del 13 ottobre sarebbe stato affrontato questo "spinoso" argomento, ovvero le pesanti critiche che la ragazza ha rivolto al dating-show alcuni anni fa.

Anche se da qualche mese è nel cast del programma nel ruolo di corteggiatrice, in passato D'Orsi si è augurata la chiusura dello stesso "nel rispetto dell'intelligenza del pubblico" ma ha anche contestato chi guarda questo genere di format etichettandolo come "ignorante".

Insomma, pareri forti e in netto contrasto con la scelta della giovane di quest'estate di iscriversi ai casting per poter partecipare a una trasmissione che nel 2021 non guardava e non le piaceva. La spasimante del Trono Classico ha deciso di auto eliminarsi anche dopo aver visto una bellissima esterna tra Brando e Raffaella: il tronista non ha trattenuto Beatriz, che quindi non fa più parte del cast.

Novità sui personaggi di U&D

Tornando al Trono Over, le anticipazioni della registrazione del 13 ottobre fanno sapere che tra Alessio e Claudia è tornato il sereno: i due si sono anche baciati durante un ballo al centro dello studio.

Marcello Messina, che è rientrato nel parterre la scorsa settimana, è uscito con Cristina ma oggi lei ha deciso di interrompere la conoscenza perché non è interessata.

Le lacrime di Gemma per la rottura con Maurizio sono state l'argomento portante delle riprese di U&D, ma anche Tina ha rubato la scena chiamando un medico per sincerarsi delle condizioni di salute della 73enne.