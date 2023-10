Questo venerdì 13 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini&Donne. Le anticipazioni che sta dando il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, riguardano i giovani e in particolare le giustificazioni di Beatriz ai post che ha scritto anni fa contro il programma: la giovane si è auto eliminata e Brando non l'ha fermata. Dopo Michele Longobardi un'altra corteggiatrice "di punta" di quest'edizione ha quindi lasciato il cast molto prima della scelta.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Ad una settimana di distanza dalle ultime riprese, il cast di U&D si è ritrovato per partecipare a un nuovo appuntamento.

Le anticipazioni di sabato scorso avevano spiazzato i fan del dating-show su diversi fronti: Maurizio ha messo uno stop alla conoscenza con Gemma, Manuela ha eliminato Michele dopo essere stata duramente criticata in esterna, Roberta ha chiuso con Ermes ma lui ha accettato di frequentare un'altra dama del parterre.

Questi sono i temi delle puntate che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5, il tutto mentre agli Elios era in corso una registrazione che il pubblico potrà vedere già la settimana prossima.

L'attenzione degli spettatori è sia per i "veterani" del Trono Over che per i percorsi dei tre tronisti, ancora lontani dalla scelta finale.

Novità sui senior di U&D

Gli spoiler che sta dando il blogger Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che il 13 ottobre negli studi di U&D si è parlato ancora una volta di Gemma e del suo turbolento rapporto con Maurizio.

Da qualche settimana la dama si lamenta del fatto che il cavaliere non la bacia: nonostante lei abbia fatto mille tentativi e si sia prestata a partecipare ad eventi organizzati per gli sponsor, il suo "amato" continua a rifiutarla dicendo di non sentirsi pronto ad avere un contatto fisico.

Tutte le volte che Laudicino ha "minacciato" di interrompere la loro conoscenza perché stanco di ricevere pressioni sui baci che non dà, Galgani ha pianto e ha cercato di convincerlo ad andare avanti perché tra loro ci sarebbe qualcosa.

Tensioni e faccia a faccia a U&D

I fan di U&D, però, aspettavano la registrazione anche per scoprire se in studio sarebbe stato affrontato un argomento circolato sul web nei giorni scorsi. Dando un'occhiata al profilo Facebook di Beatriz D'Orsi, alcuni attenti spettatori avevano infatti scovato due vecchi post nei quali andava contro il programma.

"Un format da non trasmettere" e "L'italiano con un minimo d'intelligenza non guarda queste cose", sono le pesanti critiche che la corteggiatrice di Brando aveva mosso al dating-show Uomini e donne tra il 2020 e il 2021.

Qualcuno ha anche segnalato a Gianni Sperti questi due post (che la ragazza ha poi fatto sparire dal suo account) nella speranza che ne parlasse davanti alle telecamere per chiedere spiegazioni alla diretta interessata. Durante le riprese la ragazza ha scelto di auto eliminarsi, probabilmente perché pressata dagli attacchi e, a sorpresa, il tronista trevigiano l'ha lasciata andare. Brando, dunque, non ha trattenuto Beatriz vedendola lasciare lo studio in modo definitivo.