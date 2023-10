Quasi tutta la puntata di Uomini &Donne che è andata in onda mercoledì 18 ottobre è stata dedicata a Gemma e al suo traballante rapporto con Maurizio. La dama del Trono Over ha cercato un riavvicinamento con Laudicino, ma a sorpresa è stata rifiutata perché pare abbia frainteso quello che si sono detti al telefono qualche giorno prima. Tina ha commentato tutta la situazione, dicendo che il cavaliere uscirebbe volontariamente con signore più grandi di lui per evitare qualsiasi contatto fisico giustificandolo con un suo blocco.

Aggiornamenti sui 'senior' di U&D

Gemma si è riproposta di nuovo a Maurizio ma ha ricevuto l'ennesimo "no": nel corso della puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 il 18 ottobre, la torinese ha incassato un altro rifiuto dal cavaliere per il quale ha perso la testa dopo un mese di uscite a cena e fine settimana insieme.

Stando a quello che i due hanno raccontato in studio, ci sarebbero delle incomprensioni di fondo: la dama ha sperato in un ritorno di fiamma dopo una telefonata di due ore, l'imprenditore ha negato tutto spiegando di averla chiamata solo per sapere se si era ripresa dalla loro rottura.

Gianni Sperti ha invitato la protagonista del Trono Over a svegliarsi: "Non hai 15 anni, ne hai 73.

Non gli piaci, vai avanti".

Lo sfogo della vamp di U&D

Nell'assistere al confronto tra Gemma e Maurizio, Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare il cavaliere per le signore con le quali ha interagito da quando è nel cast di U&D.

Notando che le dame con cui è uscito a cena Laudicino finora (Galgani, Elena e Renata, una new entry) sono tutte più adulte di lui, l' opinionista ha detto: "Cerca la tardone perché è la via più facile".

Cipollari, dunque, pensa che il protagonista del Trono Over si avvicini appositamente solo a chi è più grande di lui per evitare di avere dei contatti fisici: da quando è in studio, infatti, Laudicino non ha mai baciato neppure una delle donne con cui è andato a cena, compresa la 73enne che ha frequentato per circa un mese e mezze.

Sono proprio i mancati baci ad aver scatenato la prima crisi tra Gemma e Maurizio, un distacco che la scorsa settimana è diventato una rottura definitiva sempre per volere dell'imprenditore di Livorno.

I baci del tronista di U&D

La prima parte della puntata di U&D del 18 ottobre, invece, è stata dedicata al Trono Classico. In particolare Cristian è stato messo di fronte a Valeria e a Valentina, le corteggiatrici che ha baciato in esterna. Le ragazze si sono lamentate del comportamento che il romano ha avuto con entrambe, ma anziché prendersela con lui hanno passato tutto il tempo a litigare tra loro.

Maria De Filippi ha commentato il tutto dicendo al 22enne: "Te la stai cavando eh?".

Virginia, che in settimana non è stata portata fuori, ha chiesto spiegazioni al tronista ma lui ha detto di volere da lei maggiori dimostrazioni d'interesse.