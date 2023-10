Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 1° novembre ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Diana scoprirà la tresca fra Nunzio e Rossella. Roberto Ferri, invece, grazie al pediatra Correale, capirà che Lara è pericolosa, mentre Rosa si renderà conto di avere perso Damiano per sempre. Durante la serata, inoltre, ci saranno novità per Viola, che si troverà a fare i conti con il suo matrimonio, ormai giunto al termine.

Diana nota che fra Nunzio e Rossella c'è più di un'amicizia

Diana ha iniziato a frequentare Nunzio da qualche settimana.

L'imprenditrice aveva conosciuto il cuoco a Caffè Vulcano, mentre era a pranzo con Alberto Palladini. Dopo essersi lasciati andare alla passione, la coppia non aveva dato una svolta alla loro conoscenza e fra i due non era nata una storia d'amore. Diana, però, nella puntata di Un posto al sole del 1° novembre, giocherà un ruolo chiave, nelle vicende che ruotano attorno a Nunzio e Rossella, perché l'ex fiamma di dell'avvocato Palladini noterà che fra la dottoressa e lo chef c'è qualcosa in più di una semplice amicizia. Al momento, però, non è chiaro se la donna farà parola con la figlia di Silvia e Cammarota o se terrà la scoperta per sé.

Correale pensa che Lara sia pericolosa e avverte Roberto Ferri

Nel frattempo, continueranno a tenere banco le vicende che ruotano attorno a Tommaso. Nella puntata del 1° novembre, Correale riuscirà a informare Roberto Ferri della pericolosità di Lara. Il medico, infatti, ha iniziato ad avere sospetti riguardanti le continue febbri avute dal bambino, durante i primi mesi di vita.

A tal proposito, il pediatra penserà che Martinelli possa avere avvelenato il piccolo e si preoccuperà di mettere a conoscenza l'imprenditore dei suoi sospetti, in modo da capire il da farsi. Le anticipazioni di Un posto al sole, attualmente, non chiariscono ulteriori dettagli e non è ancora trapelato nulla riguardo al marito di Marina e se deciderà di affrontare Lara, in merito alla vicenda.

Rosa si rende conto di avere perso Damiano per sempre

Rosa Picariello, invece, dovrà fare i conti con la realtà e si renderà conto di avere perso Damiano per sempre. La mamma del piccolo Manuel, già nelle recenti puntate di Un posto al sole, aveva notato un avvicinamento fra il suo ex e la professoressa Bruni ed è ipotizzabile, pertanto, che anche nella serata di mercoledì 1° novembre, possa vedere qualche atteggiamento ambiguo fra Viola e Damiano. Nel frattempo, la signora Nicotera inizierà ad abituarsi alla fine del suo matrimonio, avendo capito, in seguito anche agli attacchi di panico, di non amare più Eugenio, ma di essersi innamorata del poliziotto.