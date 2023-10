Sono passati pochi giorni da quando è stata registrata la puntata di U&D in cui Manuela ha ufficializzato il suo addio al trono: la ragazza si è ritirata incolpando i suoi corteggiatori Michele e Carlo di non averle mai dimostrare un reale interesse. Sui social network, però, già si vocifera che dietro all'abbandono di Carriero potrebbe esserci un altro motivo ovvero che potrebbe partecipare al Grande Fratello nel ruolo di concorrente.

Aggiornamenti sull'uscita di scena da U&D

Sabato 21 ottobre si è conclusa l'avventura di Manuela a U&D: la pugliese, a meno di due mesi dal suo "insediamento" sul trono, ha abbandonato il programma senza fare la scelta.

Le anticipazioni che sono trapelate sulla puntata che non è ancora andata in onda, inoltre, fanno sapere che Carriero si è lamentata parecchio dei suoi corteggiatori dicendo che nessuno sarebbe mai stato davvero interessato a lei.

In studio c'erano sia Michele (nonostante fosse stato eliminato due settimane prima) che Carlo, ed entrambi hanno salutato la tronista senza opporsi alla sua decisione.

L'ex protagonista di Temptation Island, dunque, ha detto addio al dating-show da single e con l'amaro in bocca per non aver trovato quell'amore che sogna da quando è finita la relazione con Luciano Punzo.

I retroscena sul post U&D

Da quando in rete si è diffusa la notizia dell'addio di Manuela a U&D, alcuni fan hanno cominciato a fare teorie su cosa potrebbe succedere ora nella vita della ragazza.

A Deianira Marzano, ad esempio, in questi giorni è arrivato il messaggio di una follower che sostiene che il futuro di Carriero sarebbe ancora in televisione, e sempre su Canale 5.

"Lei ha fatto benissimo. Ti posso dire che Michele non era interessato, tant'è che esce già con un'altra", inizia così la segnalazione su alcuni protagonisti del Trono Classico 2023/2024.

In merito a quello che potrebbe accadere all'ormai ex tronista del dating-show, invece, sui social network si legge: "Gira voce che Manuela potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello".

L'influencer campana ha riportato quest'indiscrezione dicendosi favorevole al possibile ingresso di Carriero nel cast del reality-show, soprattutto perché lasciando anticipatamente Uomini e donne avrebbe dimostrato di essere una persona seria che vuole davvero innamorarsi e non "scaldare la sedia".

Attesa per una nuova registrazione di U&D

Se Manuela sarà davvero una nuova concorrente del Grande Fratello, non lo si saprà prima della messa in onda della puntata di U&D in cui ha abbandonato il trono.

Tra una settimana al massimo, dunque, il pubblico di Canale 5 assisterà all'uscita di scena di Carriero e al suo saluto con Michele e Carlo dopo un paio di mesi di frequentazione davanti alle telecamere.

La curiosità dei fan, però, ad oggi è anche per chi potrebbe prendere il posto della pugliese sul trono: il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che martedì 24 ottobre è prevista una nuova registrazione, e tanti hanno subito pensato alla presentazione della sostituta di Manuela.

Molti spettatori si augurano di vedere Francesca Sorrentino (protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island assieme all'ormai ex fidanzato Manuel Maura) sulla poltrona rossa, ma non è escluso che ad affiancare Brando e Cristian sarà l'ex corteggiatrice Beatriz (che si è auto eliminata in una recente puntata).

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese di domani, chiariranno se la redazione ha subito rimpiazzato Carriero e soprattutto se ha deciso di farlo con un volto già noto oppure con una sconosciuta.