Nell'ultimo episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 20 ottobre, sono stati menzionati più volte Patrizio e Vittorio. I due giovani personaggi sono partiti da oltre un anno, ma il fatto che siano stati nominati ha riacceso le speranze dei fan di rivederli presto a Palazzo Palladini, magari in occasione del matrimonio di Rossella.

Ma è davvero possibile? E che fine hanno fatto attualmente i due amici? A seguire, tutte le informazioni ufficiali in merito ai giovani Giordano e Del Bue.

Che fine hanno fatto i giovani attori che interpretavano Patrizio e Vittorio?

Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) ha lasciato Un posto al sole a gennaio del 2022, mentre Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) lo ha seguito poco dopo, ad aprile dello stesso anno. Per quanto riguarda i due attori, il primo, che vestiva i panni del figlio di Guido, si è cancellato dai social e non ha più affrontato l'argomento Un posto al sole. A quanto pare, il giovane attore non ha soltanto detto addio al suo ruolo, ma anche al mondo della recitazione.

Il discorso è un po' diverso per Lorenzo Sarcinelli, che ha manifestato il desiderio di fare nuove esperienze nel mondo della recitazione, per dare una svolta alla sua carriera.

Il giovane attore ha intrapreso un'attività teatrale intensa che prosegue tutt'oggi. Lui stesso non ha mai escluso un ritorno alla soap in futuro, ma al momento quel discorso, per lui, può dirsi chiuso.

Una nuova vita in Spagna

Per chi volesse approfondire le vicende di Patrizio e Vittorio, è ancora disponibile nelle librerie il romanzo canonico di Un posto al sole "Portami con te".

All'interno del libro è possibile leggere cosa è accaduto ai due ragazzi subito dopo la loro partenza. Entrambi sono partiti per fare nuove esperienze lavorative e di vita e, a quanto pare, tutti e due hanno trovato all'estero un nuovo amore e un nuovo percorso di vita.

Vittorio ha incontrato una misteriosa ragazza di nome Zoe, che si è rivelata poi essere una talentuosa tennista, mentre Pat ha trovato il suo nuovo amore in Ines, figlia di uno chef stellato, che insegue le orme del padre.

Attualmente, entrambi sono fidanzatissimi con le due ragazze e vivono a Barcellona, come confermato anche dai loro genitori.

Pat e Vicky Beef torneranno in Un posto al sole?

Volendo dare una risposta netta, sarebbe onesto dire di no, tuttavia va considerato che Un posto al sole potrebbe durare molti anni e che ci sono attori che sono tornati anche dopo diverso tempo (Maurizio Aiello e Ilenia Lazzarin). Quindi nessuno può escludere con certezza un loro rientro. Detto questo, pare proprio che se ciò dovesse avvenire, non sarà in tempi brevi.

La stessa Rossella ha ammesso che i due difficilmente si sarebbero presentati al suo matrimonio, quindi non resta che attendere nei prossimi mesi o forse anni per capire se ci sarà qualche sviluppo in tal senso.