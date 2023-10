Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne di questo sabato 21 ottobre, rivelano che c'è stato spazio per un colpo di scena clamoroso e inaspettato legato alle vicende di Manuela. La tronista, dopo due settimane di assenza in studio, ha annunciato la decisione di abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5.

Spazio anche alla provocazione di Gianni Sperti che, nel corso delle riprese di questa settimana, ha baciato la dama Roberta Di Padua.

Manuela lascia il trono: anticipazioni Uomini e donne registrazione 21 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni tratte dalla nuova registrazione di Uomini e donne di questo 21 ottobre, rivelano che Manuela ha tenuto banco in studio per la sua scelta definitiva di lasciare la trasmissione.

La tronista, contrariamente a ogni aspettativa, non se l'è sentita di portare avanti questa esperienza nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, preferendo così farsi da parte e rinunciare alla scelta finale tra uno dei suoi pretendenti.

Il motivo di questa decisione? Manuela ha puntato il dito contro i due corteggiatori che, in queste settimane, si erano messi in gioco per cercare di far breccia nel suo cuore.

Michele consegna una lettera a Manuela: registrazione Uomini e donne 21 ottobre

In particolar modo, la tronista sostiene che sia Michele che Carlo non sarebbero affatto interessati a lei e quindi che in queste settimane di messa in onda della trasmissione, la avrebbero presa soltanto in giro.

In studio erano presenti entrambi due corteggiatori, che hanno cercato così di avere un confronto diretto con la tronista, malgrado la sua decisione finale.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Michele, prima di andare via dalla trasmissione, ha voluto consegnare una lettera d'addio nelle mani di Manuela, dove ha messo in chiaro un po' di cose.

Gianni bacia Roberta: anticipazioni Uomini e donne registrazione 21 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 21 ottobre, rivelano che c'è stato spazio anche per un colpo di scena inaspettato che ha visto protagonista Gianni Sperti.

L'opinionista ha invitato Roberta a ballare insieme con lui e, durante quel momento, l'ha anche baciata, spiazzando i presenti in trasmissione.

Un gesto provocatorio quello di Gianni che, in questo modo, ha voluto dimostrare e far vedere agli uomini del parterre over di questa edizione, come andrebbe trattata una donna come Roberta, la quale da tempo chiede maggiori attenzioni da parte dei cavalieri che si presentano in trasmissione per conoscerla meglio. Con questo bacio, Gianni ha lanciato una frecciatina anche nei confronti di Gemma e Bruno.