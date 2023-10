L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena e, al centro dei prossimi episodi di questo autunno, potrebbe esserci spazio per le vicende di Viola, la quale potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una sorpresa del tutto inaspettata.

Spazio anche alle vicende di Ida, la quale si ritroverà sempre più messa alle strette per le sue bugie sul conto di Tommaso e questa volta, potrebbe essere tradita anche dalla stessa Ida.

Viola e Damiano cedono alla passione nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole di questa stagione potrebbero riservare una sorpresa inaspettata a Viola.

La figlia di Ornella, dopo il chiarimento che c'è stato con Damiano, si è lasciata andare alla passione travolgente col poliziotto.

I due si sono ritrovati a letto insieme e questa volta si sono abbandonati completamente al sentimento che ormai li unisce da tempo, ma che hanno sempre cercato di reprimere.

Di conseguenza, Viola finirà per tradire suo marito Eugenio, del tutto estraneo a quello che sta succedendo e convinto del fatto che Damiano sia uno dei suoi uomini di fiducia.

Viola scopre di essere incinta nelle nuove trame di Un posto al sole?

Viola, in un primo momento, preferirà non dire nulla ad Eugenio su quanto è successo col poliziotto, ma la situazione potrebbe avere un risvolto del tutto inaspettato e clamoroso.

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole di questa stagione, non si esclude che Viola possa fare una scoperta del tutto inaspettata e arrivare così a scoprire di aspettare un figlio proprio da Damiano.

Insomma, il sospetto è che la figlia di Ornella possa iniziare ad avere dei malesseri dopo quella notte di passione vissuta col poliziotto e in seguito a degli accertamenti, scoprire di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

In tal caso si tratterebbe di un vero e proprio choc non solo per Viola ma anche per lo stesso Damiano, che si ritroverebbe messo nei guai con Eugenio.

Ida pronta a sbugiardare Lara nelle nuove trame di Un posto al sole su Rai 3?

E poi ancora, con le nuove puntate di Un posto al sole, Lara rischia seriamente di essere messa con le spalle al muro e quindi smascherata per le sue bugie sul piccolo Tommaso.

A mettere nei guai la donna potrebbe essere Ida, la quale nel corso dei prossimi episodi della soap, instaurerà un rapporto di piena fiducia con Marina e inizierà a lasciarsi andare sempre più.

Di conseguenza, Ida potrebbe ritrovarsi nella posizione di confessare a Marina tutta la verità sull'accordo fatto con Lara per il piccolo Tommaso e in tal modo sbugiardare l'ex compagna di Roberto che spera ancora di poter far breccia nel suo cuore e far fuori per sempre Marina.