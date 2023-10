Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso del prossimo episodio del 5 ottobre, l'attenzione sarà posta su alcuni dei protagonisti della soap: Maria fa di tutto per aiutare Matteo ma il giovane non si mostra affatto cordiale nei suoi confronti, così i due si ritrovano a discutere di nuovo. Intanto, Adelaide vorrebbe aiutare Vittorio con i suoi problemi relativi al lancio della linea maschile ma non ha davvero idea di come fare. Pertanto, la contessa è profondamente dispiaciuta.

Lo scontro tra Maria e Matilde al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, Adelaide cerca di convincere Marcello a dare un'altra possibilità al suo fratellastro. Nel frattempo, Irene si rende conto che la sua amica nasconde qualcosa e vuole assolutamente scoprire di cosa si tratti. Pertanto, prova a chiedere a Maria se ci siano dei problemi nella sua relazione. Tuttavia, quest'ultima ha altro per la testa. Attualmente, infatti, il suo unico obiettivo è quello di riuscire a rintracciare Marcello per metterlo in comunicazione con il fratellastro.

Ogni tentativo della giovane Puglisi sembra essere vano. Nonostante si faccia in quattro per aiutarlo, il giovane Portelli non apprezza quanto fatto per lui.

Il suo atteggiamento è chiuso nei confronti della Venere, al punto tale che tra i due nasce un'accesa discussione. In un secondo momento, però, Matteo si pentirà in modo particolare dell'atteggiamento mostrato nei confronti di Maria e per aver perso inutilmente le staffe con lei: così pensa subito a come farsi perdonare.

Adelaide dispiaciuta in quanto non può aiutare Vittorio

Intanto, al Paradiso delle signore tutti sono in fermento per la presentazione della nuova linea uomo. Purtroppo, i piani di Vittorio vanno in fumo, poiché Rivera ha rifiutato di presenziare in qualità di ospite speciale per il lancio. Fortunatamente, il giovane pubblicitario non si rassegna, cercando subito un'alternativa valida per risolvere l'intera situazione.

L'unica persona che, attualmente, può offrirgli un grande aiuto è Adelaide. Tuttavia, quest'ultima non riesce a fare nulla per aiutarlo. Frustrata e dispiaciuta per la spiacevole circostanza, la donna si confida con la sua più cara amica, Matilde. D'altro canto, la Contessa avrebbe voluto offrire il suo aiuto a Conti, in un momento così delicato, ma si sente le mani legate e non sa come fare a dirglielo. Infine, improvvisamente, mentre tutto sembra procedere in modo tranquillo, a casa di Marcello giunge una visita del tutto inaspettata.