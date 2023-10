L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 dal 23 al 27 ottobre 2023, potrebbero essere caratterizzate da un clamoroso colpo di scena legato alle vicende di Viola.

Sì, perché la donna potrebbe ritrovarsi nella difficile posizione di dover fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale, dopo essersi trovata a vivere una notte di amore e forte passione con Damiano.

Spazio anche alle vicende di Marina che, in questi nuovi episodi della soap opera, potrebbe decidere di mettere seriamente nei guai Lara Martinelli.

Viola in crisi per Damiano nelle trame di Un posto al sole al 27 ottobre

Nel dettaglio, le nuove trame di Un posto al sole nella settimana 23-27 ottobre, potrebbero essere caratterizzate dalla scelta sentimentale di Viola, la quale si mostrerà profondamente turbata da quello che c'è stato con Damiano.

La donna si renderà conto di non riuscire a dimenticare la notte di passione vissuta col poliziotto e, con il passare del tempo, per lei diventerà sempre più complicato gestire questa situazione.

Viola, infatti, finirà per mettere in discussione il suo legame con Eugenio e alla luce di quello che c'è stato con Damiano, tornerà a pensare che suo marito non sia la persona giusta per lei.

Viola chiude col marito Eugenio nelle trame di Un posto al sole al 27 ottobre?

Il colpo di scena potrebbe non tardare ad arrivare e, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione della soap opera, non si esclude che Viola possa sentire il bisogno di uscire allo scoperto.

La figlia di Ornella, quindi, potrebbe confessare a suo marito di essere in forte crisi e di aver compreso che i suoi sentimenti sono cambiati.

In un primo momento, però, Viola potrebbe chiedere una semplice pausa ad Eugenio, senza dirgli di averlo tradito col suo poliziotto, tra gli uomini di fiducia in assoluto del magistrato.

E poi ancora, con le nuove trame di Un posto al sole fino al 27 ottobre 2023, ci sarà spazio anche per le vicende di Marina Giordano.

Lara finisce in carcere nelle nuove trame di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre?

La dark lady della soap opera serale di Rai 3 inizierà ad essere stufa di Lara e del castello di bugie che ha messo in piedi nel corso di questo ultimo periodo, grazie al quale ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Marina, quindi, potrebbe decidere di agire e di prendersi la sua rivincita: non si esclude che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera serale di Rai 3, la donna possa deciderà di andare a denunciare Lara una volta per tutte e quindi metterla seriamente nei guai.

L'ex compagna di Roberto potrebbe così ritrovarsi in carcere, costretta a dover scontare la sua pena per le menzogne raccontate e messe in piedi nel corso dell'ultimo periodo, legate al piccolo Tommaso, spacciato per il figlio di Ferri.