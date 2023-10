Il cambio programmazione Rai del mese di novembre prevede lo stop di alcune fiction che stanno appassionando il pubblico della rete ammiraglia.

È questo il caso di Blanca 2 e Cuori 2, le due fiction che rispettivamente di giovedì e domenica sera, stanno conquistando la palma d'oro degli ascolti.

Brutte notizie, invece, per tutti i fan dell'attore Lino Guanciale che speravano di poterlo rivedere in azione nel corso delle prossime settimane con una nuova fiction.

Stop per Cuori 2 e Blanca 2 in prime time: cambio programmazione Rai novembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo novembre 2023, prevede uno stop per Cuori 2, la cui ultima puntata sarà trasmessa domenica 5 novembre in prime time.

A quel punto, dopo che la fiction saluterà il suo affezionato pubblico, bisognerà capire se la Rai deciderà di produrre oppure uno, la terza stagione da trasmettere nel corso della prossima stagione televisiva.

Tra le fiction che verranno stoppate durante il mese di novembre, figura anche Blanca 2 con Maria Chiara Gianetta e Pierpaolo Spollon.

Il gran finale della seconda serie è in programma per giovedì 9 novembre e, alla luce dei buoni ascolti e delle critiche positive che la fiction sta ottenendo, sembrerebbe quasi certa la sua riconferma nel palinsesto della rete ammiraglia.

Tra gli assenti di spicco di questa stagione autunnale della fiction Rai, spicca il nome di Lino Guanciale, tra i volti più amati e apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia.

Lino Guanciale non torna in prime time: cambio programmazione Rai novembre

In tanti speravano di poterlo rivedere in azione durante il mese di novembre con un nuovo progetto e una serie tv inedita, ma così non sarà.

Lino Guanciale non sarà tra i volti di punta della programmazione autunnale di Rai 1, dato che non sono previste nuove fiction che lo vedranno protagonista in prime time.

Un duro colpo per tutti gli appassionati delle sue serie trasmesse sui canali della tv di Stato anche se, in questo periodo, l'attore ha debuttato come protagonista di una nuova serie tv Sky dal titolo "Un estate fa", che sta registrando un discreto successo.

Reazione a catena non si ferma dopo l'estate: cambio programmazione Rai novembre

Per quanto riguarda il daytime del mese di novembre, non sono previste variazioni e cambiamenti importanti. La messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 è confermata nella fascia del primo pomeriggio, a partire dalle 16 in poi.

Nel preserale, invece, andrà avanti l'appuntamento con Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni che quest'anno ha registrato ottimi numeri nel daytime estivo ed è stato promosso per tutta la stagione autunnale, sempre dal lunedì alla domenica, con puntate inedite su Rai 1.