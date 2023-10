Nei giorni dal 16 al 20 ottobre andranno in onda delle nuove puntate di Un Posto al Sole, con un grande movimento registrato dalle parti di Palazzo Palladini. Nel dettaglio, la presenza di Giancarlo metterà a dura prova i sentimenti di Silvia con l'uomo che riuscirà a conquistare le simpatie di Otello. Frattanto quest'ultimo e Roberto Ferri avranno delle scaramucce destinate a riversarsi su Raffaele.

Rossella intanto tornerà alla carica chiedendo a Nunzio di aiutarla con le sue nozze e finendo così per scombussolare la serenità del ragazzo.

Ida invece tornerà a casa e sarà accolta calorosamente da Ferri e Giordano, ma i due coniugi saranno preoccupati per la nuova richiesta che Lara farà loro: che cosa avrà in mente questa volta?

Anticipazioni Un posto fino al sole al 20 ottobre: Giancarlo conquista Otello ma rischia di perdere Silvia

Non riuscendo ad accettare la fine della relazione con Clara, Eduardo Sabbiese si comporterà in maniera invadente con lei. Come se non bastasse, finirà per scagliare la propria frustrazione sui suoi uomini.

Viola invece dovrà fare i conti con i sentimenti sempre più forti per Damiano che la portano a scombussolare tutta la sua quotidianità. Bruni non esiterà a parlarne con Diego. In tutto questo, Damiano avrà la testa altrove. Il poliziotto vorrà compiere l'impresa di portare Eduardo dalla parte del bene, ma riuscirà a convincerlo a lasciare il mondo della malavita? Per assicurarsi di raggiungere il suo scopo, Damiano dovrà richiamare a galla certi ricordi di quando lui e Eduardo erano ragazzini e andavano d'accordo.

Spazio poi a Giancarlo, che tornando a Napoli riuscirà a farsi accettare da Otello, ignaro che i sentimenti di Silvia stanno iniziando a cambiare completamente.

Raffaele sta per fare rientro a Napoli dopo la vacanza in Spagna, ma potrebbe dover sistemare alcuni problemi nati durante la sua assenza.

Gerry interessato a Speranza, Lara fa una richiesta a Marina e Roberto

Non apprezzando l'atteggiamento di Bice verso Gerry, Del Bue e sua moglie si decideranno a parlarne con la diretta interessata. Poco dopo, però, finiranno per ritrovarsi ad accogliere Gerry a casa loro. Come se non bastasse, ritornerà Speranza e la sua presenza spingerà il figlio di Bice a provare interesse nei suoi confronti.

Spazio anche a Lara e ai suoi interminabili intrighi. Mentre Ida tornerà a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Martinelli avanzerà una richiesta a Marina e Roberto: vedere Tommaso. I due coniugi saranno preoccupati in quanto si chiederanno quale mossa stia preparando Lara. Pur di mettere una pietra sopra questa interminabile e intricata vicenda, Giordano sarà disposta a tutto.

La vita di Nunzio continuerà ad essere caotica. Impegnato tra lavoro, frequentazioni e uscite, il ragazzo si ritroverà a far fronte alla richiesta di Rossella: occuparsi del menù del suo matrimonio.