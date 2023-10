Nei prossimi episodi della soap opera di Canale 5 Terra Amara la dottoressa Umit ucciderà sua madre Sevda, la quale avrà solo la forza di pronunciare le sue ultime parole a Demir, al quale ha voluto bene come un figlio. Nel frattempo, arriveranno tempi bui per Fekeli, che rischierà di finire in carcere dopo aver investito un uomo con la sua macchina.

Terra amara, nuove puntate Mediaset: Umit uccide Sevda

Le anticipazioni di Terra amara dei nuovi episodi prossimamente in onda su Canale 5 raccontano che il piano della dottoressa Umit volto a distruggere Demir andrà in fumo.

A scoprire tutto sarà proprio Yaman, che non ci metterà molto a lasciare la sua amante e a cacciarla da Cukurova, ritenendola colpevole di aver quasi rovinato il suo matrimonio con Zuleyha.

Nonostante l'ultimatum di Demir, comunque Umit non avrà alcuna intenzione di lasciare la città senza prima aver chiarito le cose con l'uomo che voleva rovinare e del quale poi si è davvero innamorata perdutamente.

Piena di rancore, Umit si presenterà davanti a Demir e gli sparerà, ma il proiettile colpirà Sevda, che si metterà in mezzo per proteggerlo.

Anticipazioni Terra amara, Sevda muore

Demir si salverà grazie a Sevda, che gli farà scudo con il suo corpo. Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che le ultime parole di Sevda saranno solo per Demir e non per sua figlia Umit, che ha ritrovato dopo tanto tempo.

Sevda saluterà per sempre Demir e, con un filo di voce, gli sussurrerà: ''Ti ho amato come un figlio''. Farà però anche un'altra richiesta, che lo metterà in difficoltà: quella di non denunciare sua figlia.

Dunque, nei prossimi episodi di Terra amara Umit si vendicherà di Demir ma a rimetterci al vita sarà Sevda che, nonostante tutto, la vorrà salvare dalla prigione.

Fekeli investe un uomo, finirà in prigione?

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Fekeli sarà in ansia per le sorti di Keremi Ali che si ammalerà dopo la morte di Mujgan. Molto provato e nervoso, si metterà in auto con Cetin e, in un momento di distrazione, investirà un uomo.

Fekeli scenderà dalla vettura e sarà spaventato dal fatto che l'uomo che ha investito non ha polso.

Cosa accadrebbe se qualcuno lo scoprisse? Fekeli andrà a costituirsi oppure tenterà la fuga senza prestare soccorso alla sua vittima? Non resta che attendere i nuovi episodi di Terra amara su Canale 5 per scoprire come evolveranno le trame di questa soap opera.