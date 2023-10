Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 16 al 20 ottobre, la vita di Eduardo sarà sul punto di capovolgersi completamente quando Damiano Renda gli farà una proposta a dir poco particolare: collaborare con lui. Giancarlo, frattanto, riuscirà a conquistare Otello ma finirà ad un passo dal perdere l'amore di Silvia. Nel frattempo Raffaele sta per ritornare a Napoli, ma il suo rientro rischierà di non essere positivo a causa di Roberto e Otello.

Anticipazioni Un posto al sole settimana 16-20 ottobre

Problemi in arrivo per Giancarlo.

Da quando è tornato a vivere a Napoli dalla sua Silvia, ha dovuto fare i conti con la presenza del padre di lei. Nelle prossime puntate, Giancarlo riuscirà a conquistare Otello quando, in realtà, dovrebbe preoccuparsi del cuore di Silvia, che non sembra più ricambiare i suoi sentimenti.

Tra Eduardo e Clara l'amore volgerà al capolinea, ma lui non sembrerà rassegnarsi all'evidenza e cercherà di stare dietro alla donna che ama. Tuttavia, il comportamento invadente di Sabbiese risulterà indigesto agli occhi di Clara, la quale cercherà di sottrarsene senza risultato. La situazione spingerà Eduardo a prendersela con i suoi uomini.

La proposta di Damiano che potrebbe cambiare la vita di Eduardo

Le anticipazioni di Upas daranno attenzione anche agli altri personaggi di questa soap opera campana.

Viola continuerà a pensare soltanto a Damiano, sentendosi sempre più pressata dai suoi stessi sentimenti. La situazione finirà per riversarsi nella famiglia di Bruni, al punto che la tranquillità di un tempo verrà minata. Parlandone con Diego, Viola ammetterà la propria confusione emotiva.

Nel frattempo il poliziotto Renda porterà avanti il suo compito di convincere Eduardo a collaborare con la giustizia.

Damiano farà appello alla vecchia amicizia che lo lega al malavitoso, ma riuscirà a persuaderlo a cambiare completamente vita?

Ida torna a casa, Lara chiede di vedere Tommaso: trame di Un posto al sole

Aria di maretta a Palazzo Palladini, in particolar modo tra Otello e Roberto. I due uomini si prenderanno in antipatia e questa situazione rischierà di rovinare il rientro dalle vacanze di Raffaele.

Ida, che si era sacrificata per proteggere Marina dalla pazzia di Lara, si rimetterà in sesto e ritornerà nell’appartamento lussuoso di Ferri, accolta dai due coniugi. Lara, invece, chiederà di vedere il bambino, finendo per suscitare sospetti in Marina e Roberto i quali non potranno che chiedersi che cosa stia architettando questa volta. Mentre l'imprenditore avrà timore che la sua ex voglia toglierli il piccolo Tommaso, Giordano non vedrà l'ora di porre fine a questo lungo incubo.

Guido e Mariella si ritroveranno in una posizione scomoda a causa della presenza invadente di Gerry a casa loro. Quando, poi, Speranza giungerà dagli zii, Gerry inizierà a provare un nuovo interesse che non riguardi il cibo.

Nunzio continuerà ad andare avanti con la sua vita frequentando Diana e facendo gli straordinari al Caffè Vulcano come chef. Il colmo sarà quando Rossella deciderà di parlare al ragazzo del menù del suo matrimonio con Riccardo.