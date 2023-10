Problemi e tensioni nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma il 16 e 17 ottobre. La storia d'amore tra Eduardo Sabbiese e Clara volgerà al capolinea, ma lui non la gestirà per niente bene. Non solo il malavitoso si comporterà in maniera ingerente con la madre del piccolo Federico, ma finirà per scagliarsi sui propri uomini.

Frattanto, per Viola giungerà il fatidico momento di fare i conti con i suoi problemi d'amore, visto che la sua mente non farà altro che continuare a pensare a Damiano anziché al marito Eugenio. Bruni arriverà al punto di sentirsi schiacciata dalla sua stessa quotidianità.

Nuovi problemi in arrivo a Palazzo Palladini e che potrebbero finire per scombussolare il rientro dalle vacanze di Raffaele. Con l'assenza di quest'ultimo, che si trova a Barcellona dal figlio, Otello e Roberto non si comporteranno amichevolmente al punto che tra i due nascerà una grande antipatia.

In tutto questo troverà spazio Giancarlo, il quale sarà impegnato a cercare di conquistare punti agli occhi di Otello, anche se forse dovrebbe dedicare più sforzo a Silvia visto che la donna sembrerà prendere le distanze da lui.

Anticipazioni Un posto al sole 16/10: Eduardo ingerente con Clara, Viola pressata dalla sua quotidianità

Nella puntata del 16 ottobre di Upas, Clara ed Eduardo continueranno ad avere delle difficoltà a causa del comportamento sempre più invadente dell'uomo.

Sabbiese, infatti, non sembrerà intenzionato a lasciare spazio alla donna che ama. Nel mentre, Viola continuerà a pensare a Damiano, al punto da sentirsi pressata dalla sua stessa quotidianità.

Giancarlo, che è tornato a Napoli intraprendendo una convivenza con Silvia, deciderà di fare qualcosa per far accettare la sua presenza da Otello.

Ma mentre l'uomo si dedicherà a conquistare le simpatie del padre di Silvia, quest'ultima sembrerà essere sul punto di allontanarsi sentimentalmente da lui.

Un posto al sole spoiler 17/10: Viola confusa, Eduardo se la prende con i suoi uomini

Molto interessante si prospetta la puntata di Un posto al sole in programma su Rai 3 il prossimo 17 ottobre.

Viola, sarà più interessata a Damiano che a suo marito Eugenio, al punto da entrare in confusione riguardo la sua vita, perdendo persino l'equilibrio di un tempo. Nel mentre, Eduardo dovrà fare i conti con la rottura con Clara, sfogando il dolore sui suoi uomini. A Palazzo Palladini, poco dopo, mentre Raffaele sarà assente, un guaio sembrerà profilarsi all'orizzonte. Tra Roberto e Otello l'antipatia inizierà a prendere il sopravvento al punto che Raffaele, quando rientrerà dalle vacanze in Spagna, potrebbe dover sistemare tutto ciò.