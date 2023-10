A poche ore dalla fine della quarta puntata di Amici, in rete già circolano le anticipazioni di quello che andrà in onda lunedì pomeriggio. Il daytime del 16 ottobre, infatti, sarà totalmente dedicato ai compiti che gli allievi hanno affrontato durante l'ultima registrazione ma che, per motivi di tempo, non sono rientrati nel montaggio dello speciale di domenica. Matthew e Spacehippiez davanti ad Anna Pettinelli, Ezio a Rudy Zerbi e Nicholas di nuovo giudicato dalla maestra Celentano.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

La puntata di Amici che è andata in onda il 15 ottobre è stata registrata giovedì scorso e chi era in studio quel giorno ha fatto sapere che è durata oltre quattro ore.

Il motivo di questi tempi così lunghi, è che le riprese sono proseguite anche dopo che Maria De Filippi ha lasciato gli Elios: gli spettatori presenti, infatti, hanno assistito ai compiti che alcuni allievi hanno eseguito davanti ai prof dopo una settimana di studio.

Il daytime di lunedì 16/10, dunque, sarà totalmente dedicato alle esibizioni dei ragazzi e ai voti che hanno dato gli insegnanti. Matthew proporrà la sua versione di un brano in inglese che Anna Pettinelli gli ha chiesto di preparare: le anticipazioni fanno sapere che la docente ha promosso il talento del team Zerbi, ma ha detto che gli piace di più quando esegue canzoni rock.

Le critiche ai titolari di Amici

Sempre prof Pettinelli, poi, ha voluto mettere alla prova Spacehippiez assegnandogli un brano romantico ma lontano dal suo genere.

Nonostante i complimenti di Lorella, il ragazzo è stato giudicato insufficiente dalla romana.

Anche ad Ezio non è andata meglio: le anticipazioni del daytime di Amici che sarà trasmesso in tv il 16 ottobre, fanno sapere che il cantante ha interpretato il brano "Magnifico" di Fedez ma ha scordato alcune parole. Rudy, "mittente" di questo compito, ha definito gravemente insufficiente questa esibizione e ha rimarcato il fatto che il titolare continua a classificarsi ultimo nelle gare settimanali (un "suggerimento" alla collega Anna a riflettere su quanto l'allievo meriti il banco che lei gli ha dato a metà settembre).

Il giovane, inoltre, domenica 15 non ha cantato per un provvedimento disciplinare che la produzione ha dato alla classe per le scarse condizioni igieniche in cui versa la casetta: 16 alunni su 19 hanno votato Ezio come il più disordinato (ma anche il meno collaborativo nelle pulizie), e quindi nello speciale in onda oggi non si è esibito.

Scintille tra i docenti di ballo ad Amici

Il quarto e ultimo compito che sarà mostrato nella puntata di Amici del 16 ottobre, è quello di Nicholas. All'inizio dello speciale odierno il ballerino ha eseguito la coreografia ispirata al surf, e non è piaciuto né ad Alessandra Celentano (che gli ha dato 4) né ad Emanuel Lo.

Raimondo, tutor dell'allievo, ha ritenuto appena sufficiente l'esibizione ma ha detto di aver apprezzato il suo impegno.

Con la performance in stile neoclassico che il ragazzo ha fatto sul finire delle riprese di giovedì scorso, la situazione non è migliorata: la maestra ha definito l'alunno "anti-danza" e gli ha dato 1 come voto, facendolo scoppiare in lacrime.

Tra i professori di ballo, comunque, già il 15 ottobre ci sono stati diversi battibecchi: Emanuel è andato contro la scelta di Todaro di mettere in sfida la "sua" Chiara a due settimane dall'inizio delle lezioni, tant'è che l'ha invitato a pensare di più ai suoi allievi.

"Pensa a te, che hai già tanti problemi. Quali? Né Nicholas né Gaia, il problema sei tu", ha sbottato il docente di hip-hop.