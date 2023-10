Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso della settimana che va dal 23 al 27 ottobre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma. La dama torinese, dopo l'addio con Maurizio, si ritroverà al centro dell'attenzione perché impegnata in una nuova frequentazione con un altro cavaliere. Intanto spicca l'assenza in studio di Manuela, che pertanto nel corso dei prossimi appuntamenti con il talk show, non sarà presente in studio.

Gemma pronta a volta pagina e conosce un altro: anticipazioni Uomini e donne 23-27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne fino al 27 ottobre 2023 rivelano che Gemma tornerà a conquistare l'attenzione e il centro dello studio, anche dopo la fine della sua relazione con Maurizio.

Dopo aver versato fiumi di lacrime, la dama torinese si dirà pronta a riprendere in mano le redini del suo percorso e quindi darsi una nuova spinta per andare avanti e proseguire così la ricerca del suo "principe azzurro".

Gemma avrà così la possibilità di conoscere un nuovo cavaliere: questa volta si tratta di un coetaneo che ha scritto alla trasmissione per conoscerla dal vivo. Trattasi di un uomo di 61 anni che, con i suoi modi di fare, riuscirà a convincere la dama torinese tanto da accettare di tenerlo in trasmissione e farlo diventare così un cavaliere del suo parterre.

Silvio e Donatella ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne al 27 ottobre 2023

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Uomini e donne previste fino al 27 ottobre su Canale 5, ci sarà spazio anche per le vicende di Silvio e Donatella. Tra i due nascerà un'accesa discussione in trasmissione, al punto che si ipotizzerà la fine definitiva della loro storia d'amore.

Tuttavia, nel momento in cui tutto sembrerà perso, i due decideranno di parlare nuovamente del loro rapporto e lo faranno nel dietro le quinte della trasmissione di Canale 5.

Manuela assente: anticipazioni Uomini e donne 23-27 ottobre

Spazio anche all'assenza in studio di Manuela: come svelato da Lorenzo Pugnaloni, per la seconda registrazione di fila non vi è traccia della tronista che sta portando avanti il suo percorso in trasmissione.

Un'assenza che non è passata inosservata al punto che, lo stesso Pugnaloni, non ha nascosto che tale situazione potrebbe essere legata a dei dubbi della tronista sul suo percorso, i quali potrebbero portarla anche a fare delle valutazioni e a prendere una decisione sul suo futuro a Uomini e donne. A stupire, infatti, è che dei vari corteggiatori di Manuela nessuno fosse presente in studio durante le riprese di questa settimana.