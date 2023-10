Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che il pubblico avrà modo di seguire da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre in prima visione sui teleschermi di Rai 3. Le trame dello sceneggiato ambientato a Napoli segnalano che Viola Giordano (Ilenia Lazzarin) non riuscirà a dimenticare Damiano. Speranza, invece, farà ritorno a casa di Guido Del Bue e Mariella.

Anticipazioni Un posto al sole: Viola non riesce a dimenticare Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Clara proverà a sottrarsi da Eduardo, che però non sembrerà disposto a lasciarla andare nemmeno dopo la fine della loro storia.

Viola, invece, sarà incapace di dimenticare Damiano e non riuscirà a trovare un equilibrio per quanto riguarda la sua famiglia. Giancarlo riuscirà a tirare dalla sua parte Otello, ma il vero problema sarà Silvia, che non sembrerà più innamorata di lui. Eduardo, invece, diventerà sempre più nervoso dopo quello accaduto con Clara. Raffaele (Patrizio Rispo) potrebbe avere una brutta sorpresa dopo le proteste di Roberto e di Otello (Lucio Allocca). Viola confiderà a Diego di attraversare una grande confusione emotiva.

Roberto e Marina hanno dei dubbi su Lara

Nelle puntate di Upas trasmesse a fine ottobre Damiano cercherà di portare sulla retta via Eduardo. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), invece, daranno ospitalità a Ida appena tornata a Napoli.

I coniugi Ferri però saranno all'oscuro del piano di Lara, pronta a tutto pur di riprendersi Tommaso. Guido e Mariella troveranno il coraggio di discutere con Bice per il modo in cui si confronta con Gerry. La reazione della donna però non sarà apprezzata dai due. Roberto e Marina, invece, avranno dei dubbi su Lara quando pretenderà di vedere il piccolo Tommaso.

Guido e Mariella accolgono Speranza a casa

Roberto temerà che Lara possa rapire Tommaso, tanto che Marina sarà disposta a tutto pur di cambiare gli eventi. Nunzio condurrà una vita al limite tra straordinari sul lavoro e uscite con Diana.

Anche Rossella (Giorgia Gianetiempo) ci metterà del suo, chiedendogli un parere in merito al menu del suo matrimonio. Gerry lascerà momentaneamente l'ossessione per il cibo dopo l'arrivo di Speranza a casa di Guido e Mariella.

Un posto al sole è in onda dal lunedì al venerdì sui teleschermi di Rai 3 oppure in diretta streaming o modalità on demand sulla piattaforma RaiPlay.