Prosegue l'appuntamento con Terra amara e le anticipazioni annunciano ancora colpi di scena per Demir e Zuleyha.

Demir pagherà una somma di denaro per liberarsi una volta per tutte di Umit e Sevda. La dottoressa, tuttavia, continuerà a rinfacciare a Yaman le sue promesse non mantenute e non esiterà a sparargli contro. Sevda salverà la vita a Demir, ma perderà la sua. Prima di esalare l'ultimo respiro ci terrà a ribadire l'amore che prova per Demir, che ha sempre considerato come un figlio.

Anticipazioni Terra amara: Demir cede al ricatto di Sevda

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Demir arriveranno grosse difficoltà. La relazione che inizierà con Umit lo farà ritrovare intrappolato dalle ossessioni della dottoressa. Quando Demir si accorgerà che Zuleyha ricambia il suo amore, non esiterà a lasciare Umit per la moglie, ma non sarà semplice riuscire a liberarsi di lei. La dottoressa inizierà a essere ossessiva e userà tutte le armi a sua disposizione per dividere Demir e Zuleyha, facendo appello anche all'amore di sua madre. Sevda appoggerà Umit e quando Demir scoprirà che sono madre e figlia, caccerà Sevda dalla villa.

Anticipazioni prossime puntate: Umit furiosa con Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori Sevda, che telefonerà a Demir chiedendogli una grossa somma di denaro. In cambio Sevda offrirà il suo silenzio in merito alla morte di un uomo da parte di Zuleyha. Pur di non far finire la moglie in prigione e di liberarsi di Sevda e Umit, Demir deciderà di sottostare al ricatto e pagare, ma la situazione non si risolverà in questo modo.

Umit fermerà la sua auto e inizierà a incolpare Demir per tutte le promesse fatte e non mantenute. La dottoressa sarà fuori di sé e non si accontenterà delle scuse di Yaman: sarà pronta a togliergli la vita.

Demir rischia la vita, Sevda interviene in suo favore

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit sarà pronta a premere il grilletto contro Demir quando Sevda proverà a fermarla.

La dottoressa non ascolterà le parole della madre e sparerà, ma Sevda farà da scudo a Demir. La ex cantante salverà la vita a Yaman, ma in cambio darà la sua. La ferita all'addome sarà troppo grave e per Sevda non ci sarà nulla da fare. Prima di morire, però, la donna riserverà le sue ultime parole a Demir. Ci terrà a esprimergli il suo grande amore. "Ti ho amato come un figlio", gli dirà prima di chiudere per sempre gli occhi. Umit sarà disperata e Demir si prenderà cura del corpo di Sevda, senza parlare a nessuno di quanto è accaduto.