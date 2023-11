Due eliminazioni, una maglia sospesa e un rientro tra i titolari: queste sono alcune delle anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 23 novembre. Simone ha convinto Emanuel Lo a dargli un'altra possibilità, mentre Chiara e Stella hanno affrontato e perso una sfida: al loro posto sono entrate Lucia e Martina. Holden ha subito un provvedimento disciplinare per lo scarso supporto nelle pulizie, quindi al momento non ha la felpa. Matthew non era in studio perché in giornata è venuta a mancare la sua nonna.

Colpi di scena negli studi

Le anticipazioni della decima puntata di Amici parlano di una doppia eliminazione: per la prima volta da quando è iniziata la 23esima edizione del talent-show a lasciare la scuola sono state due titolari.

La registrazione del 23 novembre si è aperta con la decisione da parte dei professori su chi doveva affrontare una sfida tra Kumo, Sarah, Stella, Chiara, Nicholas e Holy Francisco, ovvero i sei allievi che si sono classificati agli ultimi posti nelle gare che si sono svolte in settimana e che sono state giudicate dagli stessi ragazzi.

Emanuel Lo ha acconsentito affinché Chiara si confrontasse con Lucia: il giudice esterno si è espresso a favore dell'aspirante alunna, che quindi è entrata a far parte della classe.

Di conseguenza Porchianello ha dovuto abbandonare la scuola, ma non è stata l'unica.

Anche Anna Pettinelli ha detto sì al faccia a faccia tra Stella e Martina: a vincere è stata quest'ultima e ha preso il banco della cantante uscente.

Punizione per i ragazzi

Il terzo ed ultimo allievo che ha affrontato una sfida nel corso della decima puntata di Amici, è stato Nicholas.

Raimondo Todaro ha accettato che il suo alunno si confrontasse con un esterno ma il verdetto della giudice Nancy Berti è rimasto in sospeso. La prossima settimana il ballerino dovrà eseguire una prova comparata con il suo sfidante e solo allora scoprirà se può rimanere nella scuola oppure se dovrà abbandonarla.

Parlando delle maglie sospese, oggi Simone è riuscito a convincere Emanuel Lo a dargli un'altra possibilità: dopo tre settimane fuori dal cast, infatti, nel pomeriggio il danzatore è rientrato nella classe per volere del suo stesso insegnante.

A perdere temporaneamente la felpa, invece, è stato Holden. I professori hanno chiesto ai ragazzi di fare i nomi di chi collabora meno nelle pulizie della casetta e i più votati sono stati Mida, Ayle e appunto Holden. Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia per punizione e nella speranza che cambi atteggiamento e inizi ad aiutare i compagni nelle faccende.

Le classifiche delle gare

Alla registrazione di Amici del 23 novembre non ha partecipato Matthew perché in giornata è venuta a mancare la nonna, quindi il ragazzo non era in studio e non ha partecipato a nessuna delle gare.

A giudicare le cover dei cantanti sono stati Orietta Berti e Stash: primo posto per Mew, secondo per Lil Jolie e terzo per Ayle e Petit a pari merito.

L'esibizione meno convincente secondo i giurati è stata quella di Holy Francisco, ultimo per la terza settimana consecutiva.

Passando alla danza, Rebecca Bianchi ha dato il voto più alto a Dustin e quello più basso a Gaia (sul podio anche Kumo e Sofia con un ex aequo).

Gli ospiti dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica 26 novembre sono stati Gaia Gozzi e Luigi Strangis.