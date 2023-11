Nell'appuntamento di Terra amara in onda sabato 25 novembre 2023 Fikret non avrà intenzione di perdonare lo zio dopo che lo ha accusato ingiustamente dell'incidente di Zuleyha. Intanto Umit non mollerà la presa pur di riavere Demir e arriverà a ricattare Sevda per ottenere il suo scopo.

Fikret non vuole perdonare Fekeli

Fikret sarà furioso con Fekeli dopo che lui lo aveva denunciato per l'incidente di Zuleyha. Questa volta però, il nipote sarà estraneo e Fekeli nel corso del nuovo episodio si sentirà in colpa per averlo accusato ingiustamente. Andrà quindi da Fikret per chiedergli scusa, ma il nipote non sembrerà disposto a perdonarlo.

Zuleyha intanto, sarà ancora ricoverata in ospedale e Umit deciderà di passare a trovarla. Un gesto che non piacerà a Demir, il quale inviterà la dottoressa a sparire dalla circolazione.

Umit ricatta Sevda

Nel frattempo il segreto di Sevda e Umit potrebbe presto venire a galla, Sermin infatti, deciderà di andare da Lutfiye per rivelare di aver scoperto che Umit in realtà di chiama Ayla. Sermin sospetterà che ci sia un rapporto tra il Primario e Sevda, anche se non avrà la minima idea che siano madre e figlia. Ovviamente sia Sermin che Lutfiye si faranno molte domande e si chiederanno chi sia veramente Umit.

Sevda dal canto suo cercherà di convincere per l'ennesima volta la figlia a lasciare in pace Demir.

Umit però non ne vorrà sapere e ricatterà Sevda. Vorrà che la madre la aiuto a riconquistare Demir: se non dovesse farlo, la perderà per sempre.

Sevda cede al ricatto di Umit e cerca di mettere zizzania tra Demir e la moglie

Sevda si vedrà costretta a cedere al ricatto di Umit. L'ex cantante dunque, comincerà a insinuare dei dubbi nella testa di Demir sulla fedeltà di Zuleyha, ben sapendo della gelosia dell'uomo nei confronti della moglie.

Lo scopo sarà quello di incrinare i rapporti tra i coniugi Yaman sino a portarli alla rottura.

Intanto giungeranno novità sulle analisi dei gruppi sanguigni di Demir e Fikret. Il detective Sadi dirà a Zuleyha che i due potrebbero essere davvero fratellastri. Altun riferirà tutto al marito il quale andrà in escandescenza.

Scorrendo le anticipazioni sulle puntate successive, Fekeli e Fikret saranno sempre più distanti.

Fikret penserà di andarsene in Germania con Mujgan senza dire nulla a nessuno. Nel frattempo Ali Rahmet riferirà a Demir che Umit e Fikret sono sempre stati complici e che il Primario si era avvicinata a lui solo per distruggere il suo matrimonio. Yaman sarà su tutte le furie e andrà dall'ex amante intimandole di lasciare Cukurova.