Sono appena terminate le riprese del nono speciale di Amici, quello che andrà in onda domenica 19 novembre a partire dalle ore 14. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi riguardano sia le gare del giorno che l'esito della sfida di Matthew: il cantante ha vinto il confronto con il suo avversario Sesto VI ed è rimasto nella scuola. In studio Achille Lauro e Wax per promuovere i loro nuovi singoli e Michele Bravi per giudicare la competizione sulle cover.

La decisione dell'esperto sul cantante di Amici

Giovedì 16 novembre è stata registrata la puntata di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica prossima.

Nel corso del nono appuntamento con la 23esima edizione del talent-show ci sono state le consuete gare di canto e ballo ma anche la sfida di Matthew.

La scorsa settimana l'allievo si è classificato ultimo nella competizione giudicata da Tommaso Paradiso e quindi è finito a rischio eliminazione nello speciale che si è svolto oggi pomeriggio.

Gli spoiler che stanno circolando sul web al termine delle riprese fanno sapere che il cantante ha battuto il suo sfidante (il cui nome d'arte è Sesto VI) ed è rientrato di diritto nel gruppo dei titolari di quest'anno.

Sospiro di sollievo per Mew che per sette giorni è stata in ansia per il fidanzato e per il suo futuro nella scuola.

Le scelte degli insegnanti sui titolari di Amici

Gli allievi di Amici si sono presentati alla registrazione di oggi dopo una settimana difficile e piena di "imprevisti".

I cantanti hanno dovuto affrontare una verifica di teoria musicale a sorpresa, un'interrogazione che ha voluto Lorella Cuccarini a quasi due mesi dall'inizio delle lezioni.

L'unica a rispondere correttamente a tutte le domande è stata Stella, mentre Holy Francisco e Ayle si sono mostrati i meno preparati della classe.

Le ultime sono state giornate complicate anche per alcuni ballerini del cast: Nicholas ha avuto un crollo dopo l'ennesimo giudizio negativo della maestra Celentano, un compito non superato che ha fatto dispiacere molto il ragazzo.

Simone, invece, ha la maglia sospesa da due puntate per volere di Emanuel Lo: in settimana il titolare ha anche affrontato un esame per cercare di riprendersi la felpa ma il suo insegnante si è preso altro tempo per decidere se riconfermargli il banco oppure no.

Tra gli alunni in bilico c'è anche Elia, spesso ultimo nelle gare e non più tra gli "intoccabili" della squadra capitanata dal professore di hip-hop.

Il successo degli inediti di Amici

La 23esima edizione di Amici è arrivata alla sua nona puntata: la scuola ha riaperto quasi due mesi fa e alcuni allievi sono già entrati nel cuore del pubblico.

Gli inediti di Holden e Mida, ad esempio, stanno avendo un grande successo sulle piattaforme digitali: ieri, mercoledì 15 novembre, "Rossofuoco" ha superato "Dimmi che non è un addio" su Spotify conquistando la dodicesima posizione nella classifica generale.

Tra gli ospiti della registrazione odierna Michele Bravi (anche giudice della gara di canto), Achille Lauro e l'alunno della scorsa stagione Wax.