Le prossime puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3 potrebbero essere caratterizzate dalla decisione di Viola di non arrendersi nei confronti di Damiano, dopo che quest'ultimo ha scelto di troncare la loro frequentazione per dedicarsi alla sua famiglia. La ragazza potrebbero metterlo alle strette e chiedergli di tornare insieme, e chissà se Damiano capitolerà nuovamente tra le sue braccia.

Per Rossella invece potrebbe arrivare il momento delle nozze e in questo modo la ragazza si lascerebbe alle spalle le incomprensioni che sono sorte nell'ultimo periodo con Riccardo.

Damiano decide di mettere da parte la relazione con Viola

La situazione sentimentale di Viola verrà messa a dura prova dalla decisione di Damiano di dedicarsi alla sua famiglia e di mettere da parte quello che di bello stava nascendo tra loro.

Un duro colpo per la figlia di Ornella, che nel frattempo aveva sentito la necessità di mettere in chiaro le cose con il marito Eugenio al punto da chiedergli il divorzio.

I due si sono ritrovati a un punto di rottura, ma Viola non ha potuto gettarsi a capofitto tra le braccia del poliziotto, tanto da ritrovarsi a vivere un momento di crisi.

Nonostante la presa di posizione di Damiano, la donna potrebbe non darsi per vinta e cercare di riconquistare il suo cuore.

Viola potrebbe non arrendersi con Damiano nelle prossime puntate di Upas

Non si esclude che Viola possa decidere di provarle tutte per far capire a Damiano che insieme possono superare ogni tipo di ostacolo.

In tal modo si infischierebbe della decisione del poliziotto e continuerebbe a essere onnipresente nella sua vita, chiedendogli apertamente di non metterla da parte e di concederle questa nuova chance per rimettere in piedi la loro relazione.

Damiano potrebbe trovarsi in grande difficoltà, e sempre più diviso tra il suo desiderio di concentrarsi sulla famiglia e quello di viversi questa storia d'amore con la figlia di Ornella.

Rossella e Riccardo si sposano

Per Rossella invece potrebbe arrivare il fatidico momento delle nozze con Riccardo Crovi.

I due hanno organizzato tutto nei minimi dettagli e nonostante le incomprensioni che hanno messo a dura prova il loro sentimento potrebbero ritrovarsi al più presto a pronunciare il fatidico sì.

Il matrimonio potrebbe essere celebrato in presenza di tutti i familiari e conoscenti della sposa, ma potrebbe prendere parte anche la mamma dello sposo, Isabella, che arriverà a Napoli proprio nel corso dei prossimi appuntamenti per vedere da vicino come procede l'organizzazione dell'evento.