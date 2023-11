Il daytime di Amici che è andato in onda su Canale 5 il 24 novembre ha aggiornato il pubblico su come mai sei allievi hanno rischiato il posto. In particolare i prof Rudy e Alessandra hanno proposto la sfida per gli ultimi due classificati delle gare di canto e ballo giudicate dai ragazzi, ma Holy Francisco ha protestato sostenendo che i maestri inventerebbero delle scuse per mandare via chi non vogliono nella scuola.

Colpi di scena nella scuola

Se Stella e Chiara sono fuori dalla scuola di Amici è perché i loro stessi compagni le hanno messe agli ultimi posti nelle gare che si sono svolte in settimana.

Sia i cantanti che i ballerini si sono votati a vicenda e le due classifiche che sono venute fuori hanno avuto un peso determinante sul percorso di tanti titolari della classe.

Rudy e Alessandra sono stati i fautori di una proposta che ha animato gli animi: vanno in sfida immediata gli allievi con le valutazioni più basse. Se in un primo momento gli insegnanti volevano punire solo gli ultimi classificati, accorgendosi che i ragazzi sono stati "buoni" nel votarsi, hanno deciso di estendere la proposta anche ai penultimi.

La replica dei 'peggiori' nella gara interna ad Amici

La maestra Celentano si è collegata con la sala relax e ha informato la classe della decisione che ha preso in accordo con Zerbi: a rischiare la sfida sarebbero stati quindi sia i penultimi che gli ultimi nelle gare che si sono svolte in settimana.

Sarah e Chiara erano già certe di doversi confrontare con un talento esterno alla scuola di Amici, ma a ridosso della registrazione a loro si sono aggiunti Holy Francisco, Kumo, Nicholas e Stella (sei in totale perché c'erano dei pari merito).

Il primo a protestare per questo cambio di programma è stato Nicholas: "Io che sono stato l'unico oggettivo devo andare in sfida?".

Holy ha preso parola subito dopo e ha detto alla prof Alessandra: "A me queste sembrano scuse per mandare a casa chi dite voi. Lo penso di Rudy e ora lei sta facendo lo stesso". Il cantante ha poi concluso: "Se si era detto che in sfida ci andavano gli ultimi, perché adesso anche i penultimi?".

L'insegnante ha immediatamente smentito l'alunno ricordandogli che tutti i docenti possono eliminare, sostituire o mandare in sfida qualcuno quando vogliono, quindi non hanno bisogno di scuse o di fare sotterfugi.

Anticipazioni sul decimo speciale del 26 novembre

Questi colpi di scena sono avvenuti prima della registrazione che si è svolta il 23 novembre. Le anticipazioni della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica 26 novembre, infatti, fanno sapere che ad affrontare la sfida sono stati solo tre dei sei ragazzi che erano a rischio. L'ultima parola era dell'insegnante di riferimento di ogni allievo, tant'è che Emanuel Lo ha salvato Kumo dicendosi orgoglioso di lui, Lorella ha fatto tornare al posto Sarah e Anna ha dato un'altra possibilità ad Holy Francisco. A sorpresa Raimondo Todaro ha acconsentito alla sfida di Nicholas con un ballerino esterno alla scuola, ma la giurata Nancy Berti ha congelato il verdetto: la prossima settimana ci sarà un altro confronto e si scoprirà il nome del vincitore.

La cantante Stella e la danzatrice Chiara, invece, sono state battute dalle loro avversarie e hanno dovuto abbandonare il programma: Martina e Lucia sono le new entry della classe.