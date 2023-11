Già al termine della puntata di Amici del 12 novembre Mew non aveva trattenuto le lacrime alla notizia che Matthew dovrà affrontare e vincere una sfida per rimanere nella scuola, ora il daytime di questo lunedì 13 novembre ha mostrato un altro pianto della ragazza per la paura che il fidanzato venga eliminato nel prossimo speciale. Alcuni fan hanno trovato questa reazione un po' esagerata e l'hanno manifestato sui social network.

Lo sfogo del titolare di Amici dopo l'ultimo posto nella gara

Matthew è a rischio eliminazione dopo l'ultimo posto nella gara cover giudicata da Tommaso Paradiso.

Alla fine dell'ottava puntata di Amici il cantante è rientrato nella scuola nervoso e deluso per il suo pessimo piazzamento in classifica, anche perché gli è valso una sfida che potrebbe costargli il banco.

Il daytime che è andato in onda il 13 novembre ha aggiornato i telespettatori sulle reazioni che i titolari hanno avuto ai verdetti dell'ultimo speciale, in particolare quella che Mew ha avuto quando è tornata in casetta. La giovane è stata consolata da tutti i compagni di classe, ma questo non è bastato per fermare le sue lacrime.

"Mi dispiace per Valentina (il vero nome dell'artista del team Cuccarini, ndr), sono più in paranoia per lei che per me", ha detto Matthew prima che la fidanzata lo raggiungesse in camera.

Il futuro incerto dell'allievo di Amici

"Non puoi lasciarmi qui da sola", ha ripetuto più volte Mew mentre Matthew la abbracciava calorosamente. Il cantante ha promesso alla fidanzata che farà di tutto per vincere la sfida e rimanere nella scuola, ma se così non fosse lui è contentissimo di averla incontrata.

Tra gli spettatori di Amici c'è chi ha trovato un po' esagerata la reazione della ragazza, in lacrime sia in studio durante l'ottava puntata che in casetta dopo la registrazione.

"Non sta mandando al patibolo eh", ha commentato un fan piuttosto indispettito dal dramma che si è venuto a creare tra i titolari solo per la possibilità che Matthew venga eliminato.

Il futuro dell'allievo si scoprirà leggendo le anticipazioni delle riprese previste per giovedì 16 novembre: spetterà ad un giudice esterno decidere se il cantautore del team Zerbi merita di restare nella classe oppure se il banco andrà al suo sfidante.

Maglia sospesa per Simone ad Amici

Un'altra parte del daytime odierno di Amici è stata dedicata all'esame che Simone ha fatto davanti ad Emanuel Lo per cercare di riprendersi la maglia da titolare. Il ballerino ha eseguito un assolo davanti al suo insegnante ma non lo ha convinto al cento per cento: il professore ha deciso di tenere ancora in bilico l'allievo rimandando la decisione sul suo futuro nella scuola.

Anche Elia e Holy Francisco sono entrati in crisi dopo l'ottava puntata: il danzatore ha pianto per l'ennesimo ultimo posto in classifica nella gara, il cantante per non essere piaciuto a Tommaso Paradiso nelle cover.