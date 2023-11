Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 25 novembre Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Liam Spencer (Scott Clifton) saranno contrari in merito alla decisione di Thomas Forrester di chiedere la custodia di Douglas. Brooke rimarrà piuttosto sconvolta quando scoprirà che proprio Hope ha permesso a Thomas di trascorrere del tempo con suo figlio.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Bill non si fidano di Thomas

Taylor incolperà Brooke di aver provocato dissapori tra le famiglie Forrester e Logan. Per questo motivo le due donne inizieranno a discutere furiosamente e in maniera immatura.

Hope (Annika Noelle) crederà che Steffy sia ancora ferma al passato dato che incolperà ancora Brooke di aver iniziato la guerra tra le rispettive famiglie quando ha iniziato a frequentare Ridge molti anni prima.

Liam confiderà a Bill che Thomas ha intenzione di chiedere la custodia di Douglas. Anche Bill, come il figlio, crederà che non si possono fidare del giovane stilista nel ruolo di genitore, per questo motivo gli darà qualche consiglio su come gestire la situazione.

Brooke sconvolta da Hope che ha permesso a Douglas di passare la giornata con Thomas

Ridge troverà Brooke e Taylor litigare animatamente, e le rimprovererà per la loro immaturità. Entrambe si addosseranno reciprocamente le colpe sui loro contrasti famigliari.

Ridge scoppierà a ridere quando capirà che Taylor e Brooke stanno litigando per lui. In seguito le costringerà a sotterrare l'ascia di guerra per la tranquillità delle rispettive famiglie.

Thomas insisterà affinché Hope vada a trovare Douglas a casa di Eric. Il giovane avrà intenzione di far vedere all'ex moglie che il bambino vive in un ambiente sano e sereno.

Brooke rimarrà sconvolta quando scoprirà che la figlia ha permesso a Thomas di passare la giornata con Douglas. Liam non vorrà che la moglie pensi che lui e Brooke si siano messi d'accordo contro di lei. Nonostante questo chiarirà la sua posizione: vorrebbe che Douglas continuasse a vivere insieme a Hope.

Sheila vede Finn e Deacon discutere

Thomas confermerà a Eric e Taylor di aver deciso di vivere insieme a Douglas. Per questo motivo ringrazierà Hope per avergli dato modo di avvicinarsi al figlio. Liam e Brooke temeranno che Thomas non sia cambiato e che sia ancora ossessionato da Hope. Sheila indosserà una maschera tanto da dirigersi al piano di sotto della casa di Deacon e noterà quest'ultimo mentre discuterà con Finn della sua presunta morte.