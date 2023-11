Inizia nel peggiore dei modi la settimana di Holy Francisco, rimproverato da Rudy Zerbi per un termine usato dopo la puntata di Amici e avvisato dalla sua insegnante che se arriverà di nuovo ultimo nella gara lei lo manderà via. Decisiva per la permanenza del cantante nella scuola, dunque, è l'esibizione che farà durante l'undicesimo speciale del talent-show registrato il 30 novembre e in onda in tv domenica 3 dicembre.

La strigliata del docente di Amici

Tra i protagonisti del daytime di Amici del 27 novembre c'è anche Holy Francisco, convocato in studio dopo l'ultima puntata per un confronto con due insegnanti della commissione.

Rudy ha chiesto di mostrare un breve video nel quale l'allievo gli attribuiva il termine "mitomane", dopodiché ha voluto sapere da lui se conosce il significato di quella parola.

Il giovane non ha saputo risponde e così il professore ha letto ad alta voce cosa appare sul dizionario in corrispondenza del termine che il talento della scuola ha usato per descriverlo durante una pausa pubblicitaria.

Zerbi ha ricordato all'alunno che se lo critica è perché arriva ultimo nelle gare da molte settimane, quindi fa riferimento ai fatti e non ad un'antipatia.

Il maestro ha lasciato gli Elios senza neppure ascoltare il parere di Anna Pettinelli, tutor di Holy sin dall'inizio dell'anno scolastico.

Holy Francisco ad un bivio: dentro o fuori

Se nell'ultima puntata di Amici ha salvato Holy evitandogli la sfida immediata contro un talento esterno alla scuola, è nel corso del daytime del 27 novembre che Anna ha espresso un parere decisamente diverso sul futuro del giovane nel programma.

Quando Rudy ha lasciato lo studio, infatti, Pettinelli si è rivolta al componente della sua squadra e gli ha detto: "Io non so più cosa fare con te, le ho provate tutte ed è vero quando Zerbi dice che arrivi sempre ultimo".

Il ragazzo ha confermato l'andamento negativo del suo percorso, soprattutto nell'ultimo mese le sue performance non hanno convinto nessuno dei professionisti che hanno giudicate le gare cover.

Per questo motivo la docente della scuola ha preso una decisione: l'undicesimo speciale sarà determinante per Holy Francisco.

"Se arriverai ancora ultimo nelle gare cantando un pezzo scelto da te, torni a casa", ha detto Anna al termine del pomeridiano di oggi.

Gaia vince la prova di improvvisazione ad Amici

La puntata di Amici che è andata in onda lunedì 27 novembre, però, è stata dedicata anche ad altri allievi.

Gaia, Marisol e Lucia hanno partecipato ad una gara di improvvisazione che si è svolta in studio al termine della registrazione di giovedì scorso.

Marcello Sacchetta ha osservato e valutato gli assoli delle tre allieve sul tema "costrizione e libertà", dopodiché ha assegnato la vittoria al talento del team Todaro: la ragazza potrà avere una parte nel musical "Chicago".

In casetta, inoltre, sono entrate le due giovani che domenica hanno conquistato un posto nella classe: Martina ha preso il banco di Stella, Lucia quello di Chiara.

Il ballerino Michele, invece, vivrà per una settimana con i titolari ma entrerà a far parte del cast solo se batterà Nicholas in una prova comparata prevista per il prossimo speciale.