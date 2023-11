Sono da poco terminate le riprese della decima puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica 26 novembre a partire dalle ore 14. Le anticipazioni che stanno circolando in rete alla fine della registrazione fanno sapere che Stella ha perso la sfida contro Martina, Chiara è stata battuta da Lucia mentre Nicholas è in sospeso perché il giudice ha chiesto di rivederlo in una comparata.

I dubbi dei docenti di Amici

A due mesi dall'inizio della 23^ edizione di Amici i professori stanno prendendo importanti decisioni sui ragazzi delle loro squadre.

In settimana Emanuel Lo ha mandato a casa il ballerino Elia (non facendogli fare la sfida che aveva in programma nella registrazione di questo giovedì 23 novembre) e ha riflettuto sul futuro di Simone nella scuola: il giovane ha la maglia sospesa da oltre venti giorni e non riesce a rientrare nel gruppo dei titolari della classe.

Anche Anna ha espresso forti dubbi su Stella: prima delle riprese la maestra di canto ha convocato la sua allieva e le ha detto che se dovesse trovare qualche talento interessante ai casting prenderebbe in considerazione l'ipotesi di sostituirla.

Pettinelli non è contenta del rendimento della componente della sua squadra e, non trovandola né migliorata né originale vocalmente, non è certa di voler essere ancora la sua tutor.

Nel corso delle riprese che si sono svolte nel pomeriggio la cantante Cardone ha affrontato una sfida contro Martina e l'ha persa, per questo ha dovuto abbandonare definitivamente il programma.

Tante sfide per i titolari

Con l'eliminazione di Elia avvenuta in settimana, sono scesi a nove i ballerini della classe di Amici.

Nei giorni che hanno preceduto la registrazione odierna la maestra Celentano ha presieduto una gara inedita: i giudici delle esibizioni erano i ragazzi stessi.

La media dei voti ha generato una classifica che la professoressa ha chiesto possa diventare determinante: primo posto per Dustin, secondo per Sofia e terzo per Marisol.

Alessandra ha proposto alla produzione una sfida immediata per l'allievo all'ultimo posto, che in questo caso è stata Chiara. La danzatrice ha reagito male alle valutazioni del compagni, soprattutto al 4 di Nicholas che l'ha fatta scivolare in basso e messa a rischio eliminazione.

Nel corso delle riprese del 23 novembre hanno affrontato la sfida sia Chiara che Nicholas: lei l'ha persa e ha lasciato il posto a Lucia, lui è ancora in sospeso perché il giudice ha chiesto di poter vedere una prova comparata la prossima settimana.

I giudizi della puntata

All'inizio della registrazione sei allievi erano in casetta nell'attesa di scoprire chi di loro avrebbe dovuto affrontare una sfida: i "prescelti" sono stati Chiara, Stella e Nicholas.

Le due ragazze sono state eliminate mentre il ballerino non conosce ancora il suo destino ma lo scoprirà la prossima settimana.

Holden ha la maglia sospesa perché è risultato tra coloro che collaborano di meno nelle faccende domestiche, quindi spetterà a Rudy decidere se farlo rientrare tra i titolari di Amici oppure no.

Oggi la classe ha accolto due new entry: si tratta della cantante Martina e della danzatrice Lucia, entrambe entrate dopo aver vinto una sfida. Gli ospiti della decima puntata sono stati Gaia e il vincitore di due anni fa Luigi Strangis.