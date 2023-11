Il daytime di Amici che è andato in onda il 20 novembre è stato dedicato alle reazioni che gli allievi hanno avuto alle decisione dei prof e dei giudici durante la nona puntata. Occhi puntati su Elia Fiore e sull'ultimo posto nella gara che l'ha fatto finire in sfida: Emanuel Lo l'ha convocato in studio per comunicargli la decisione di eliminarlo. Il titolare è andato a casa dopo essersi esibito per l'ultima volta tra le lacrime.

Le reazioni dei titolari all'ultimo speciale di Amici

Da giorni sui social si vocifera che Elia di Amici sarebbe stato avvistato alla stazione Tiburtina dopo l'ultima registrazione: alcuni siti hanno anche condiviso la foto che proverebbe la presenza del ballerino in un noto fast food nell'attesa di prendere il treno che l'avrebbe riportato a casa dopo un paio di mesi all'interno della scuola.

La curiosità dei fan, dunque, il 20 novembre era tutta per il racconto che il daytime avrebbe fatto di questa vicenda che da venerdì scorso è sulla bocca di tutti.

Il pomeridiano è iniziato con lo sfogo del ragazzo allo speciale di domenica e all'ennesimo ultimo posto: "Anche se passo la sfida, poi? Questa è un'occasione unica e non la voglio perdere".

Il ballerino è stato convocato in studio da Emanuel Lo per una decisione definitiva sul suo percorso nel programma.

Il professore ha analizzato i mesi che il giovane ha trascorso nel talent e ha rimarcato sia i suoi pregi che i risultati che non riesce a raggiungere nonostante le lezioni e i consigli che gli vengono dati dagli addetti ai lavori.

Emanuel Lo elimina il ballerino Elia

Emanuel Lo è arrivato alla conclusione che qualcosa non sta funzionando nel percorso di Elia e dopo settimane di riflessione l'ha detto a voce alta anche davanti al diretto interessato.

Il ballerino non ha trattenuto le lacrime ascoltando le parole del maestro che l'ha voluto nella scuola di Amici lo scorso settembre.

"Ho preso una decisione, non ti faccio fare nemmeno la sfida. Non continuiamo", ha detto l'insegnante di hip-hop prima di chiedere al suo ormai ex allievo di esibirsi per l'ultima volta sul palco.

Elia Fiore, dunque lascia il programma per volere del suo stesso professore, esattamente come è successo ad Ezio Liberatore poco tempo fa quando è stato eliminato da Anna Pettinelli per i continui ultimi posti nelle gare settimanali.

Il dispiacere dei compagni di Amici

Gli altri ballerini hanno assistito a tutta la scena dalla sala relax della scuola e molti di loro non hanno trattenuto le lacrime nel vedere il loro compagno lasciare il talent-show subito dopo la puntata che è andata in onda domenica 19 novembre.

Gaia, Chiara, Nicholas, Kumo e tutti gli altri titolari della categoria danza sono corsi incontro all'ormai ex compagno di classe e l'hanno abbracciato con affetto: un pianto collettivo ha chiuso l'esperienza di Elia Fiore ad Amici 23.