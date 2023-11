Terra amara perde spettatori con la puntata serale di domenica 12 novembre trasmessa su Canale 5. Il nuovo appuntamento con la soap turca ha registrato una media di circa due milioni e mezzo di spettatori perdendo la sfida auditel contro il debutto di Lea 2 - I nostri figli con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti.

Ottimi ascolti per Fabio Fazio che, con il suo Che tempo che fa su Nove, supera la soglia del 12% di share mentre in daytime solito trionfo per Amici 23 di Maria De Filippi, che domina la fascia oraria compresa tra le 14 e le 17.

L'appuntamento serale con Terra amara perde spettatori su Canale 5

Il secondo appuntamento serale con la fortunata soap turca ha registrato una media di 2,5 milioni di spettatori pari al 15,30% di share.

Numeri in calo per la soap turca che, questo sabato pomeriggio, con la messa in onda della puntata speciale di due ore trasmessa su Canale 5 prima di Verissimo, ha sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori superando il muro del 25% di share.

Un calo di circa mezzo milione di spettatori per la soap turca che, anche nel daytime feriale, riesce a superare la soglia dei 2,8 milioni di fedelissimi appassionati.

Lea 2 vince la gara auditel del 12 novembre, Che tempo che fa da record su Nove

Ad avere la meglio è stata la fiction Lea 2 - I nostri figli che questa domenica sera ha registrato una media di oltre 3 milioni di spettatori arrivando a sfiorare il 16% di share su Rai 1.

Su Nove crescono i dati di Che tempo che fa: il tal show condotto da Fabio Fazio, complice l'attesa ospitata di Beppe Grillo in studio, ha registrato una media di quasi 2,5 milioni di spettatori toccando il 12,10% di share.

La seconda parte del programma, denominata "Il Tavolo", ha ottenuto una media di 1,3 milioni di spettatori pari al 9,70%.

Su Rai 2 il debutto del reality show La Caserma si ferma ad una media di 766 mila spettatori.

Amici 23 da record nel daytime domenicale di Canale 5

In daytime record di ascolti per il pomeridiano di Amici 23 condotto da Maria De Filippi seguito da una media di ben 3,1 milioni di spettatori pari al 23,50% di share.

Il talent show ha superato ampiamente il "best of" di Domenica In seguito da una media di circa 1,7 milioni di spettatori pari al 13,50%.

Verissimo si porta a casa una media di 2,4 milioni nella prima parte con il 20,40% e 2,2 milioni nella seconda parte che ha totalizzato il 16,50%.

Su Rai 1 l'appuntamento con Da Noi a ruota libera è stato visto da una platea di quasi 2 milioni di spettatori con uno share del 14,90%.

In access prime time consueto trionfo per Affari Tuoi condotto da Amadeus: il game show ha vinto la sfida auditel del 12 novembre con una media di quasi 4,6 milioni di telespettatori e oltre il 22% di share.